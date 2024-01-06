綠營里長蘇雅祺否認被拔樁 侯友宜暗批：不要逼人認錯

國民黨主席朱立倫今上午陪同國民黨總統候選人侯友宜在板橋區車隊掃街，並在總部前造勢。（記者劉信德攝）

2024/01/06 11:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜日前在新北市拜票，身旁出現民進黨籍里長蘇雅祺，還比出侯友宜的號次3號，原本外界解讀「拔樁成功」，但蘇雅祺事後聲明強調只是盡地主之誼，仍全力支持民進黨「賴蕭配」，侯友宜今日上午受訪表示，蘇雅祺站出來認同他，與政黨政治無關，並暗批民進黨，政黨不要鴨霸，讓這件事情變成政黨對決，人民無法接受。

侯友宜指出，自己在新北市服務13年，與各地的里長都有深厚感情，為了地方建設不分黨派，大家一起為這塊土地打拚，擔任蘆洲區水河里里長、蘆洲里長聯誼會會長的蘇雅祺，扮演好自己的角色，為地方打拚，今天站出來認同他，其實與政黨政治無關，「選舉不要用這種方式，逼人家認錯，他（蘇雅祺）何錯之有？」

請繼續往下閱讀...

此外，針對最近高端又被追打，衛福部長薛瑞元日前與民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安等人會面，侯友宜表示，前年陳時中參選台北市長時，薛瑞元就曾到陳時中的競選總部討論高端案，這次更離譜，在上班時間與賴營人士會商，尤其賴清德說要解密高端合約，但話已經說了1週，現在連動都沒有動，還放任薛瑞元到總部，雙方到底討論了什麼？

侯友宜說，民眾的看法就是串證，或有湮滅證據之嫌，讓人民無法相信，他並呼籲高端合約趕快解密，讓社會好好的討論，民進黨就是怕他當選總統後，查清楚高端弊案。侯還說，會提醒自己每天一問賴清德，到底是支持廢死，還是反對廢死？

有關聯合政府議題，媒體問他是否會「拉郭棄柯」？侯友宜則表示，郭台銘是台灣很重要的經濟推手，他隨時歡迎郭台銘一起併肩作戰，聯合內閣的角色一定會有郭，幫台灣帶動經濟發展力量。

侯友宜還說，聯合政府是人民的想法，大家希望共治、分享，並讓全民一起監督政府，自己會秉持這個精神進行台灣第3波民主改革，他並引用台灣民主運動前輩蔣渭水的名言，同胞需團結，團結真有力，呼籲大家一起完成政黨輪替，支持國民黨「侯趙配」，才可能達成聯合內閣，讓台灣未來更好。

此外，陪同侯友宜造勢的國民黨主席朱立倫，面對媒體詢問國民黨副總統候選人趙少康昨日在高雄科大座談時，提及年輕人討厭國民黨，朱立倫回應，國民黨在不斷的改革，如果沒有改革，去年9合1選舉怎麼可能讓150多位40歲以下的年輕人當選民代，還有全台有史以來最多的女性縣市長，他強調，國民黨就是改革，今年才會提名侯友宜與趙少康，而且推出最強的不分區名單。

朱立倫還說，反觀民進黨不分區名單，就是派系分贓、權力分配，完全不知改革，黑金腐化、貪污的民進黨需要被下架，而國民黨一定會持續的改革。

至於媒體詢問民眾黨總統候選人柯文哲冷回國民黨的聯合政府訴求，朱立倫表示，希望大家共同往所有民意支持的力量努力，國民黨秉持最高善意，從來不回嘴、罵人，希望大家團結所有力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法