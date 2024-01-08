揭柯文哲圖利藍中常委120億 民進黨：為選總統超前部署？

民進黨發言人張志豪（右）、台北市議員簡舒培（中）、顏若芳（左）8日召開記者會，質疑柯文哲台北市長任內幫京華城容積率大幅調升。（記者塗建榮攝）

2024/01/08 12:41

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被指控京華城案圖利藍中常委 柯文哲：沒步數了嗎？有證據就去告

首次上稿 11:15

更新時間 12:41（新增：柯文哲回應）

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〔記者陳昀／台北報導〕台北市京華城將改建成頂級商辦園區，民進黨發言人張志豪今偕台北市議員簡舒培、顏若芳開記者會質疑，民眾黨總統候選人柯文哲在北市府任內，換掉持反對意見的都審委員，讓該案容積獎勵從392%暴增到840%，換算等同送上120億大紅包給同時為國民黨中常委的威京集團主席沈慶京，是不是為了選總統超前部署？所謂「新政治」難道是「新台幣」的新？

針對綠營指控，柯文哲表示，有證據就去告就好了，選前最後5天，民進黨沒其他步數了嗎？

威京集團1990年申請土地使用分區變更，將計畫範圍從工業區變更為第三種商業區，當時郝龍斌市府只同意容積率392%興建京華城，2011年威京以經營不善為由爭取更新多元化、爭取容積率達560%但郝市府不給通過，直到柯市府2018年公告生效同意，但威京2020年再申請容積獎勵率20%、容積移轉率30％，柯市府去年公告核可決議，容積率達到840%。

張志豪指出，柯文哲多送的容積率，以每坪市價逾200萬元換算，等同給威京集團120億紅包，沈慶京是國民黨中常委，令人嚴重懷疑柯文哲為了選總統，早就在超前部署，跟財團、國民黨中常委綁在一起，這難道是柯文哲所謂「總統要百億經費」的計算源頭？

張志豪也對柯文哲提出3問，京華城開業至2011年只有18年，完全不符合都更獎勵條件，為什麼北市府都委會可以參考都市更新建築容積獎勵辦法多給容積獎勵？為什麼從560%暴增到史上最高840%？柯文哲是不是為了選總統，超前部署讓財團吃飽，多送50%容積率給國民黨中常委沈慶京，近120億超大紅包？選戰最後5天，請柯文哲誠實面對，不要只會說別人抹黑來轉移焦點。

顏若芳批評，柯文哲標榜公開透明、新政治，曾說財團拿刀叉吃人肉，結果自己是跟著財團一起吃嗎？「新政治」是「新台幣」的新嗎？過去郝龍斌擔任台北市長時不敢給的容積獎勵，柯文哲敢給，甚至法院判決京華城要求676%容積獎勵敗訴，柯還能為了「接受陳情」召集都發局研議可行性措施，甚至給的比原先申請的更高，還沒當上總統就為財團量身定做、大開VIP通道，卻批評想開發的社子島居民貪得無厭？

「政治很簡單，找回良心而已，柯文哲的良心在哪裡？」簡舒培表示，柯文哲不要再用「抹黑」二字來搪塞逃避，根據會議記錄，原有多位計畫審查委員不同意再新增容積獎勵，比如宋鎮邁曾提及此案不適用土管條例、都更條例、危老條例，黃台生也質疑560%是已衡量過的權益，不應突破原來規定修改，並質疑是否妥當，何芳子則提及開發後缺乏對周圍環境的協調、融合、共存等論述，這些反對的委員都被換掉，最後還改成線上會議決議。

簡舒培痛斥，柯文哲幫沈慶京偷天換日，沒有方法找方法，容積獎勵3倍跳、暴利爽財團，幫威京集團淨賺100多億元，炒地炒房、拉抬房價，如果今天容積獎勵是郝龍斌給的，柯文哲會怎麼罵？無論是國民黨總統候選人侯友宜或柯文哲，兩人都很懂、很敢，藍白聯手扼殺居住正義、助長房價飆高。

民進黨台北市議員簡舒培（右）、顏若芳（左）8日召開「證據說話 柯文哲圖利財團120億！」記者會，質疑柯文哲台北市長任內幫京華城容積率大幅調升。（記者塗建榮攝）

民進黨發言人張志豪8日召開「證據說話 柯文哲圖利財團120億！」記者會，質疑柯文哲台北市長任內幫京華城容積率大幅調升。（記者塗建榮攝）

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