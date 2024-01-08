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韓國瑜酸像「空氣槍」不會贏 柯文哲：怎麼講侯友宜？

柯文哲今天語出驚人：「韓國瑜怎麼講侯友宜？我不想在公開場講。」（記者洪臣宏攝）

柯文哲今天語出驚人：「韓國瑜怎麼講侯友宜？我不想在公開場講。」（記者洪臣宏攝）

2024/01/08 10:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨不分區立委提名人韓國瑜的「空氣槍理論」持續延燒，國民黨副總統候選人趙少康呼應，公開場合說的才重要，民眾黨總統候選人柯文哲今天表示，私下場合講的才是真的，並語出驚人說：「韓國瑜怎麼講侯友宜？拜託，我不想在公開場合講。」

韓國瑜稱柯文哲有如「空氣槍」，熱鬧但不會贏，柯回應韓這番言論與私下說的不一樣，引起熱議。柯文哲及民眾黨高雄立委第一選區候選人曾尹儷今天在高雄車隊掃街前先到大社區青雲宮參香祈福，受訪時回應趙少康說法。

柯文哲表示，他不會在公開場合「吐槽」好朋友（韓國瑜），趙少康的「公開場合講的才重要」講對了，但他認為「私下場合講的才是真的」，他話鋒一轉說，「韓國瑜怎麼講侯友宜？拜託，我不想在公開場講。」

媒體追問最近是否有跟韓國瑜見面？柯回說「沒有」，但隨即話中有話地說，幕僚經常私下聊天。

柯文哲說，對於侯友宜拋出「聯合政府」他已嚴拒「沒得談」，但是否選後會與民進黨談，他則說：「聯合政府」是目標，因為修憲太複雜，沒辦法一下子實施內閣制，要從憲政常規一步步去處理，減少政府亂七八糟、每天吵架。

柯文哲說，他當台北市長8年已經試過那個概念，不同黨派的人可以在同一政府工作，而且沒有問題，只要他的目標不是服務各自政黨而是服務人民，就不會有大問題。

柯文哲最後再次批評國民黨的「聯合政府」，就是在選前操作棄保，「動機不良」，以他的個性就是直接戳破。

支持者爭相索取簽名。（記者洪臣宏攝）

支持者爭相索取簽名。（記者洪臣宏攝）

柯文哲向支持者喊話，大家一定要出來投票。（記者洪臣宏攝）

柯文哲向支持者喊話，大家一定要出來投票。（記者洪臣宏攝）

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