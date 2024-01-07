屏東選前造勢晚會湧4萬人 蘇貞昌等4任縣長合體展現團結氣勢

「護國院長」蘇貞昌（中）呼籲屏東鄉親力挺民進黨立委候選人屏北鍾佳濱（右）、屏南徐富癸（左）。（賴蕭屏東縣競總提供）

2024/01/07 23:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨今（7日）晚在屏東縣舉辦選前晚會，賴清德、蕭美琴大合體，為屏南立委候選人徐富癸、屏北立委候選人鍾佳濱、山原立委候選人伍麗華、民進黨不分區立委候選人張秀君聯合造勢，屏東縣前後4位縣長蘇貞昌、曹啟鴻、潘孟安、周春米也再度合體力挺，展現民進黨大團結氣勢。

前行政院長「護國院長」蘇貞昌表示，徐富癸經營屏東20年，擔任民政處長時對鄉鎮、宮廟、社團都很熟悉，大家都需要他。他還說，自己從未忘記家鄉、放棄屏東，國民黨不是沒做過，台灣人給國民黨做8年做得悽慘落魄，做8年都是紅字，蔡英文當選後馬上由虧轉盈，國民黨年年紅字、民進黨年年有餘，數字會說話，民進黨從小顧到老、從家裏顧到學校，都是民進黨在做。

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蘇貞昌並細數生育津貼、托育補助、長照預算年年提高，都是民進黨在做，屏東榮總已開始營運，這是賴清德做行政院長時核定的，之後交棒給他速速蓋起來，屏東高鐵、屏南二快、屏南快速道路、科學園區，一條一條都是屏東大建設，一定要投給延續蔡英文路線的賴清德。

全國競選總幹事潘孟安致詞時表示，過去屏東人創造了我屏東我驕傲，未來還要攜手喊出我台灣我驕傲。徐富癸、鍾佳濱2位候選人，都沒有投資任何生意，絕對乾淨，符合大家要求，清流、專職、專業，不會利用職務之便圖利自己的事業、圖利自己的家族，呼籲觀眾一定要選出一個乾淨的候選人做自己的代言人；台灣要向世界說，在2024年仍然選擇和民主站在一起，世界正在上架台灣，不要走回頭路，政府不是一百分、不夠完美，還有很多努力的空間，但也要拜託鄉親在世界上架台灣的基礎上，繼續支持民進黨。

屏東縣長周春米指出，10年前潘孟安前縣長剛上任，當時是馬英九當總統，屏東總預算289億，到她當縣長已500億，就是民進黨執政對屏東人的疼惜，所以一定要選可以照顧屏東的總統、照顧屏東的立委，徐富癸深耕地方20年，揹雙劍為屏東披荊斬棘，這次初次參選面臨的是政治大家族，用錢力去養權力，真的非常辛苦，拜託大家一定要多支持。

徐富癸表示，過去8年蔡總統把台灣帶領對的方向，讓自由民主、經濟發展、社會福利都發展到位，現在賴清德總統要來接棒延續，一定要選對的人、走對的路，賴清德做過國大代表、做過立委、做過台南市長、行政院長、副總統，在3組候選人中最優秀。

徐富癸強調，立委選舉也非常重要，他過去20年跟著潘孟安立委服務處主任，非常清楚國會運作及地方需要，過去陳水扁執政時期就是因為民進黨國會沒過半施政被糟蹋，屏南是最關鍵一席，他如果當選國會就一定會過半。

前屏東縣長曹啟鴻。（賴蕭屏東縣競總提供）

前屏東縣長潘孟安。（賴蕭屏東縣競總提供）

屏東縣長周春米。（賴蕭屏東縣競總提供）

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