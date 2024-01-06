7度來屏東 賴清德力挺徐富癸

賴清德七度赴屏東拉抬徐富癸（右一）。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/06 05:30

稱讚徐最了解民眾需求 徐︰屏東需中央支持 國會要過半

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民進黨總統候選人賴清德昨上午第七度赴屏東，一連出席兩場造勢「六堆客家後援會成立造勢大會」、「東港區團結造勢大會」替屏南立委候選人徐富癸拉抬聲勢，再次強調徐富癸最了解民眾及屏東需求；而無黨籍候選人蘇孟淳則將在今天下午舉辦兩場造勢音樂會。

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成立六堆客家後援會 東港辦造勢會

賴清德表示，徐富癸是民進黨唯一提名、有政治標記的候選人，大家一定要集中選票支持，且民進黨人才都比對手優秀，理想也比對手高，屏東是蔡英文總統、蘇貞昌院長的故鄉，過去的選舉屏東的鄉親都站在第一線，舉頭旗、站頭陣，這一次同樣要發揮民主精神讓徐富癸高票當選。

近期競選影片《在路上》已破八百萬人次觀看，成為最吸睛競選廣告，賴清德說，影片有三個意義，第一個意義就是蔡英文總統要感謝全國人民在八年前、四年前支持她，讓她有機會帶領國家，在全國人民共同努力之下國家已經走在正確的路上；第二個意義就是蔡總統把鑰匙交給賴清德、蕭美琴，賴蕭配經驗最豐富、最有決心要來守護國家；第三個意義是要跟大家報告，總統、副總統是要抓方向盤的，掌握前進的方向，而引擎則是在國會，引擎如果發不動車輛就沒辦法前進。

賴︰守護國家 賴蕭配經驗最豐富

徐富癸在東港場、六堆場皆強調，清廉是從政最基本的要求，強調自己一定時刻銘記於心，他並呼籲，屏東的治水預算、交通建設，都是仰賴國會過半的成果，拜託大家支持屏南徐富癸、屏北鍾佳濱，屏東的發展需要中央來支持，國會一定要過半。

蘇孟淳 今在恆春、潮州辦音樂會

而無黨籍候選人蘇孟淳今天下午兩點及六點，則分別在恆春及潮州舉辦音樂會，找來藝人莊振凱、草爺、林良歡及潘佩莉等人演出。

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