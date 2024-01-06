雞排妹、林亮君雙美助選 徐富癸帶隊「屏南大富貴」美食大挑戰

屏南大富貴大成功。（徐富癸團隊提供）

2024/01/06 18:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是選前黃金週六，綠營超人氣助選員鄭家純、台北市議員林亮君特地南下屏東縣，為民進黨屏南立委候選人徐富癸助選，徐富癸則巧思用「接2連3」加上在地美食特產，串起他希望為民眾帶來的「屏南大富貴」主軸，更盼能喚起遊子返鄉投票，也象徵未來地方與中央連成一線，讓好事在屏南接二連三發生。

鄭家純、林亮君今天特地南下助選，徐富癸為招待貴客，特地進行「接2連3東港美食大挑戰」，他說，賴清德、蕭美琴是登記第2號「美德雙全」，而他是登記第3號的南屏東選區立委候選人，這個遊戲除了吃美食，也是希望總統賴清德蕭美琴跟自己可以雙雙當選，中央地方連成一線，好事在屏南接二連三發生，而2乘3又等於6，又正好是政黨票號碼。

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3人一早從東港碼頭出發，到大鵬灣新新海鮮、邱家雙糕潤、阿榮坊海鮮、葉家肉粿，徐富癸說，這次的美食大挑戰以在地美食特產串聯，分別為「蘋果油魚子」、「南瓜雙糕潤」、「黑鮪大腹」及「肉粿」，之前被團隊安排了滿滿的輔選行程，讓他覺得很不好意思，這次在東港已服務20年的「小徐」帶兩位貴客吃遍東港小吃，而組齊的「蘋南大腹粿」，除了念起來吉利，吃在嘴裡的好滋味更是驚豔了兩名客人。

雙美鄭家純、林亮君都是再度來到屏南，鄭家純細數這已是她第3次來到屏二選區，首度來時是徐富癸宣布參選的首週，第二次是相隔2、3個月後的「考察」，考察素人參政的進化情況。鄭家純大讚，富癸大哥真的很可愛很努力，聽大嫂（張靜玲）說，他每次在造勢大會前都要緊張胃痛好幾天，擔心自己是非典型政治人物，無法有氣魄的喊話。但她認為，徐富癸是非常親民的，擔任幕僚幾十年的經驗，再加上前老闆是「紅色鋼鐵人」潘孟安，就知道徐富癸是非常耐操、拚命努力，而且絕對最了解鄉親需求。

台北市議員林亮君則指出，這種古早味的小吃真的很有南部的風味，最難得的是古早味的傳承，吃的時候也會想到東港過去做事人的辛苦，讓大家對東港這個地方情感連結更深，也希望藉由這次東港美食大挑戰的小遊戲，喚起大家對故鄉的思念，希望在他鄉的遊子1月13日都能回家投票，支持賴清德、支持徐富癸。

徐富癸設計「屏南大富貴」美食大挑戰，相當有趣。（記者陳彥廷攝）

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