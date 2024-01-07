徐富癸美食催票 鍾佳濱單車掃街

民進黨屏北立委候選人鍾佳濱，在選前超級星期六騎單車掃街拜票。（鍾佳濱服務處提供）

2024/01/07 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東立委第二選區選情膠著，民進黨總統候選人賴清德已七度南下為黨提名人徐富癸輔選，昨是選前超級星期六，藝人雞排妹及北市議員林亮君也連袂南下陪同徐富癸掃街，雙美加持，帶來人氣；主要競爭對手無黨籍立委候選人蘇孟淳，則一連舉辦兩場音樂會，採軟性訴求，爭取選民支持。

鄭家純、林亮君挺徐

徐富癸昨由綠營人氣助選員鄭家純、台北市議員林亮君陪同下，進行「接二連三東港美食大挑戰」，徐富癸將在地美食特產「蘋果油魚子」、「南瓜雙糕潤」、「黑鮪大腹」及「肉粿」，串起「屏南大富貴」，藉由美食喚起遊子思鄉情懷返鄉投票。

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鄭家純與林亮君大讚徐富癸真的很努力，擔任立委及縣長幕僚二十年經驗，絕對最了解鄉親需求，呼籲屏南遊子在一月十三日都能回家投票，支持賴清德及徐富癸和民進黨。

蘇孟淳則以音樂會型式舉辦造勢活動，他先在恆春舉行，隨後再到潮州登場，音樂會卡司有施文彬、草爺、張秀卿等藝人，蘇孟淳指出，希望傳達選舉可以不要這麼尖銳、對立的理念，將造勢活動轉化成為溫暖的音樂會，爭取選民的認同。

鍾籲支持賴蕭配 國會過

民進黨屏東第一選區立委候選人鍾佳濱昨由台北市議員林亮君、屏東縣議員梁育慈陪同，騎自行車繞行屏東市街道拜票，然後到黃昏市場向攤商、菜籃族爭取支持，他請求鄉親總統支持二號賴蕭配，立委支持二號鍾佳濱，政黨票投六號民主進步黨，讓總統勝選，國會過半。

國民黨第一選區立委候選人黃明賢昨於里港河濱公園舉辦「賢在屏北大團結」音樂會，邀請多位知名歌手登台演出，該黨不分區立委排名第一位的韓國瑜以及柯志恩等人都出席為黃明賢加油打氣；韓國瑜指出，黃明賢的政見讓鄉親看到屏東的未來，懇請支持。

徐富癸（中）擔任引路人，帶著林亮君（左）及鄭家純吃遍東港在地美食。（記者陳彥廷攝）

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