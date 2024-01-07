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首頁　>　政治

趙少康稱廉政處改廉政總署 台灣基進批大開民主倒車

國民黨副總統候選人趙少康今（7）日主張，將法務部「廉政處」改成廉政總署，提高位階直屬總統府。（記者朱沛雄攝）

國民黨副總統候選人趙少康今（7）日主張，將法務部「廉政處」改成廉政總署，提高位階直屬總統府。（記者朱沛雄攝）

2024/01/07 21:02

〔記者李文馨／台北報導〕針對國民黨副總統候選人趙少康今（7）日主張，將法務部「廉政處」改成廉政總署，提高位階直屬總統府。對此，台灣基進黨主席王興煥表示，特偵組自2007年自高等法院檢察署「查緝黑金行動中心」改制後，任由馬英九濫權，包括對陳水扁政治偵防，以及2013年介入「馬王政爭」濫權監聽，宛如明朝東廠，更要追加復辟西廠、錦衣衛，大開民主倒車，毫不可取。

王興煥指出，特偵組成立之初，即有總統司法擴權的爭議。即便原始規劃，是設置隸屬最高檢察署，盼在不受政治壓力下，得以偵查涉及正副總統、五院院長、高階軍方將領以及特殊重大案件，為國家的廉政體系設立權威。然而，在馬英九執政時期，特偵組旋即成為國民黨黨內黨外的政治打手。

王興煥說，包括對陳水扁的政治偵防，以及涉入「馬王政爭」，特偵組當時就已成為「馬英九特務治國」的輿論批評。2013年9月，時任立委、現任海洋委員會主委管碧玲赫然發現國會遭政治監聽，一夕間特偵組更淪「東廠」罵名。因此，蔡政府上台後，為導正亂象修法廢止，避免特偵組再淪未來有心人士恐怖統治的打手。

王興煥批評，如今，不僅國民黨總統候選人侯友宜有意恢復東廠般的特偵組，趙少康更加碼要廉政署改隸總統府，不僅幻想著要復辟明朝東廠，更要追加復辟西廠、錦衣衛，大開民主倒車，毫不可取。

王興煥也強調，趙少康口中的法務部「廉政處」，事實上，並無此一單位，這處顯而易見的口誤，也顯示趙少康不過就是空口白話、滿嘴胡謅，對國政絲毫沒有用心。讓這樣的候選人擔任正副元首，將是台灣之禍。

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