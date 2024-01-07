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趙少康：廉政處應改廉政總署 直屬總統府抓大官

中國國民黨副總統候選人趙少康（右二）7日陪同黨籍立委候選人李彥秀（右）前往內湖737市場拜票，爭取選民支持時主張，廉政處應改成廉政總署，提高位階直屬總統府，雖法制上學者各有不同意見，但他認為再不濟也應該放在行政院之下。（記者朱沛雄攝）

中國國民黨副總統候選人趙少康（右二）7日陪同黨籍立委候選人李彥秀（右）前往內湖737市場拜票，爭取選民支持時主張，廉政處應改成廉政總署，提高位階直屬總統府，雖法制上學者各有不同意見，但他認為再不濟也應該放在行政院之下。（記者朱沛雄攝）

2024/01/07 12:40

〔記者李文馨／台北報導〕2024總統、立委大選進入選戰倒數「黃金週」，國民黨副總統候選人趙少康今（7）日拜票前，針對肅貪發表意見，他主張，廉政處應改成廉政總署，提高位階直屬總統府。他也說，雖然法制上學者各有不同意見，但他認為再不濟也應該放在行政院之下，廉政總署、特偵組抓大官，特偵組抓一般官員。

趙少康今日上午到台北市內湖區737市場陪同立委候選人李彥秀拜票，會前接受媒體聯訪指出，法務部廉政處原屬於調查局廉政處，而廉政處是他當市議員時催生的，不過他仍不滿意，他希望能像香港一樣有廉政公署，直屬香港總督，新加坡有個貪污調查局，是直屬總理的，這樣層級才夠高。

趙少康透露，行政院當時找他協調稱，希望先從調查局的層級開始，再慢慢提升到法務部，但他覺得不夠，如果檢察官貪污，廉政處怎麼辦？

趙少康主張，廉政處應改成廉政總署，提高位階，他本來希望放在總統府之下，但因為要推內閣制，放總統府很奇怪，應該放在行政院，放在內閣。

趙少康指出，由於這跟內閣制精神有所出入，國民黨總統候選人侯友宜也問了很多學者，說不能放在總統府之下，但他不解，為何中央研究院可以放在總統府之下，為什麼廉政總署不行？最不濟也該放在行政院下。

趙少康也說，侯也沒反對，只是在法制上學者各有不同意見，他會努力推動肅貪，提高廉政處層級，廉政總署、特偵組抓大官，特偵組抓一般官員。

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