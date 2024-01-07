侯友宜稱當選要「黨產歸零」 官員批「黨國不分」思維

中廣公司的非廣播部門資產被黨產會認定不當黨產，須移轉國有，目前仍在訴訟中。（資料照）

2024/01/07 10:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜日前表示，如果當選總統，「黨產歸零」徹底解決黨產的問題。對此，官員受訪表示，國民黨大可撤回行政訴訟，讓不當黨產收歸國有，而非用「黨國不分」思維，稱當選才要黨產歸零；立委批評，國民黨每到選舉就講「黨產歸零」，從馬英九當黨主席到現在多久了，還不願意處理，不要每到選舉又在騙票。

行政院黨產會2019年9月認定，中國廣播公司為國民黨附隨組織，命13筆不當取得土地及建物須移轉國有，並針對中廣將帝寶基地在內土地移轉他人所有，向其追徵77.3億元。

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據了解，國民黨接收自原台灣放送協會的舊中廣總部土地，中廣當年以88億元售予黨營中投公司，中投再以90億元轉賣建商蓋帝寶豪宅。

而中廣售地取款後，以68億元購入台北市「松江大樓」、「林森大樓」，目前2棟大樓出租給錢櫃KTV等多家公司，2棟大樓月租金收入逾千萬元。

熟悉黨產問題的官員指出，中廣對行政處分不服提停止執行，附隨公司組織和移轉國有等案，目前仍在台北高等行政法院訴訟中。趙少康要辭中廣董事長，尚須NCC審核通過，趙亦是中廣最大股東，職務異動不會影響黨產案件官司。

他強調，侯友宜說當選後要「黨產歸零」，這是「黨國不分」的思維。國民黨前主席連戰、馬英九都提過「黨產歸零」，結果都沒做到，「黨產歸零」不必等到選上，國民黨現在就可撤回告訴，讓中投、欣裕台等不當黨產收歸國有。

民進黨立委賴瑞隆受訪批評，國民黨有誠意的話，黨產問題現在就可以處理！侯友宜是總統候選人，國民黨主席朱立倫、副手趙少康也全力挺侯，立刻就可把黨產訴訟撤回，不要再浪費司法資源。

賴瑞隆指出，請國民黨誠實解決、誠心懺悔，將不當黨產全部歸還國家，不要每到選舉就講「黨產歸零」，用這個在騙票，從馬英九當黨主席到現在多久了，都不願意歸還，用法律戰方式拖延，中廣部分更應該優先處理。

南台科大財經法律系教授羅承宗表示，「黨產歸零」是黨產會成立以前的概念，現在已是2024年，黨產處理早就進入「深水區」，中廣、婦聯會、救國團等處分都掛在行政法院，最該譴責的是行政法院處理「牛步化」，還在看風向。

他分析，若民進黨國會未過半，黨產條例未來都可能會被廢除，追討不當黨產將會更加困難。

中廣公司名下林森大樓，目前出租給錢櫃經營KTV。（資料照）

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