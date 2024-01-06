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桃園造勢喊台灣不能輸 侯友宜：找回台灣人最善良正直的一塊

總統候選人侯友宜強調會用正直、善良、勇敢，找回台灣人最善良正直的一塊。（記者謝武雄攝）

總統候選人侯友宜強調會用正直、善良、勇敢，找回台灣人最善良正直的一塊。（記者謝武雄攝）

2024/01/06 23:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕選前黃金週末，國民黨今晚在桃園市中壢區舉辦「台灣平安 人民侯康」桃園團結勝選晚會，總統候選人侯友宜大打感情牌說，47年前來到桃園就讀警官學校，誠信就是他的信念，多年來他從槍林彈雨中走出來，憑藉的就是一顆為中華民國、為台灣的心，別再讓民進黨用意識形態操弄仇恨，他會用正直、善良與勇敢，找回台灣人最善良正直的一塊。

侯友宜說，這場選舉對中華民國和台灣來說，是走在最重要的紅綠燈十字路口，也是他人生最重要一役，他從基層刑警出身，如今參選總統，這一仗感謝這麼多鄉親站出來，因他們心急焦慮，7天後到底該如何面對台灣這塊土地，最關鍵7天拜託拿出國旗顧台灣，台灣絕對不能輸。

他說，民進黨執政8年，人民甘苦怨嘆他都能親身感受，國民黨面對過去，有反省能力才會進步，反觀民進黨現在一黨獨大，不斷顛倒是非，只會抹黑、抹紅別人，強取豪奪騙選票，橫行霸道，民進黨別再用意識形態操弄仇恨，他會秉持正直、善良與勇敢，找回台灣人最善良正直的一塊。

侯友宜說，最近民進黨拍攝「在路上」廣告，但真實情況是貪汙、詐騙、黑金、引戰、台獨都「在路上」，這輛車開出去台灣會安全嗎？會將人民帶往萬劫不復的下場，他要組成聯合政府，共同打造清廉有效能的政府，他會用人生最後最重要的階段，奉獻給他所愛的台灣人民，讓台灣重新出發。

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