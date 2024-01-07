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首頁　>　政治

趙少康隔空喊話：選前共機勿到海峽中線

中國國民黨副總統候選人趙少康7日到內湖為李彥秀助選時受訪，公開向中國喊話，要國台辦轉告解放軍，台灣剩一週要選舉，請中國軍機別再到海峽中線，希望未來一週台海平靜。（記者朱沛雄攝）

中國國民黨副總統候選人趙少康7日到內湖為李彥秀助選時受訪，公開向中國喊話，要國台辦轉告解放軍，台灣剩一週要選舉，請中國軍機別再到海峽中線，希望未來一週台海平靜。（記者朱沛雄攝）

2024/01/07 11:51

〔記者李文馨／台北報導〕2024總統、立委大選進入選戰倒數「黃金週」，國民黨副總統候選人趙少康今（7）日拜票前，主動透過媒體向中國國台辦喊話，要國台辦轉告解放軍部門，台灣剩一週要選舉，請中國表達善意，讓台海和平，軍機別再到海峽中線，希望「未來一週」台海平靜。

趙少康今日上午到台北市內湖區737市場陪同立委候選人李彥秀拜票，會前接受媒體聯訪指出，外媒報導，去年一年中共飛機、軍機進入台灣防空識別區有1709架，12月減少一點，80架，全年比前一年增加76％，且今年1月還有過來。

趙少康跟國台辦喊話，「是不是請他轉告解放軍有關部門，剩一週台灣要選舉不要再到海峽中線附近，請你們讓台灣海峽保持和平，讓選舉保持平和，每天這樣來給台灣人民壓力，我們選舉這麼重要，就不要來了」。

趙少康表示，12月能降低數量，為何1月不能？趙呼籲國台辦轉告解放軍表達對台灣選舉善意，日前傳中國廣電總局對樂團五月天施壓，當時要國台辦說明，國台辦3至4小時就說沒有，反應算快。

趙少康說，他沒什麼管道，只有透過媒體向國台辦喊話，希望未來一週台海平靜，老共軍機不要在台灣繞來繞去，繞得大家心緒不寧，「我們要選舉了，不要干預選舉」。

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