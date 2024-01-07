趙少康敬老卡掉了！熱心男撿到以為是文宣 他自曝遺失原因……

有網友撿到趙少康的敬老卡。（記者姚岳宏翻攝IG）

2024/01/07 20:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨副總統候選人趙少康的「敬老卡」失而復得！昨有男網友發布IG限時動態，指稱撿到趙少康的敬老卡，隨即交到刑事警察局的側門崗管理室，刑事局表示，已將該張敬老卡轉交給信義分局三張犁派出所，隨即由趙少康派人領回。

男網友在IG限動表示，他撿到這個組合的副總統候選人敬老卡，翻到卡片正面的瞬間有多驚訝！他還在想會不會是宣傳手法？他拿去一旁刑事局的管理室，詢問是否能交付遺失物，正當警察準備要拒絕時，他講出：「我撿到趙少康的敬老卡！」

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男網友說，警察們的表情太有趣，年輕員警一臉幽默又興奮，手已經放在手機上，好像等他離開就會拍照，另外一名老警員比較專業，表示「通常我們是不會收啦！但這位比較好找，我們來聯絡！」

刑事局指出，昨天下午2時許，有民眾撿到副總統候選人趙少康「台北通」卡片，交給側門崗，即時轉交給三張犁派出所，據知，下午4時許，趙少康已派人前往三張犁派出所領回。

趙少康今晚陪同立委候選人拜票時則回應，他去年初才申請敬老卡，平常都把卡片放在太太身上，應是妻子不小心遺失，他也很謝謝熱心網友。

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