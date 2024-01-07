林右昌帶前市府團隊力薦！ 票投賴清德、鄭文婷推動基隆建設

內政部長林右昌（右）7日晚間返回基隆，他站上吉普車，與基隆鄉親懇託，拜託基隆人支持民進黨基隆立委候選人鄭文婷。（記者俞肇福攝）

2024/01/07 20:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024大選選前的超級星期天，內政部長林右昌今天（7日）傍晚回到故鄉基隆，並號召前市府局處首長與基隆市議長童子瑋、為民進黨立委候選人鄭文婷助陣；林右昌語重心長地說，基隆過去這一年的市政建設停滯，懇請大家2024選舉，大家一定要選對的人！走對的路！讓賴清德當總統、讓鄭文婷進入國會，民進黨一定會繼續推動基隆建設。

今天傍晚現身基隆火車站南站的前基隆市政府局處首長，包括前民政處長王榆森、前文化局長陳靜萍、前綜合發展處長林昆鋒、前產業發展處長黃健峰、前地政處長蘇昱彰、前消防局長陳龍輝、前中正區長李吉清等多位林右昌時期首長都出席與會；林右昌呼籲選民共同為賴清德與鄭文婷在基隆催票。

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林右昌表示，選舉剩下最後一個禮拜，今天特別號召他任內的市府團隊局處首長現身相挺賴清德、力挺鄭文婷，希望可以高票當選，為基隆為台灣做更多的事情。林右昌表示，蔡英文總統是最挺基隆的總統，賴清德也是最挺基隆的行政院長，所以基隆人應該都很有感。

他指出，自己上任前，基隆是被稱為最不幸福的城市，經歷8年的執政，基隆是一個能看見幸福的城市，不過這一年來大家都覺得基隆的發展停滯後退了，所以選對的人，走對的路非常重要，1月13日請大家要做正確的選擇，票投鄭文婷，票投民進黨，票投賴清德，相信一定可以帶給基隆未來更好的發展。

林右昌說，國會過半也很重要，2000年民進黨第一次執政，在野黨為反對而反對，不講道理，讓國政卡關，這次萬一讓一個連當市長都被罷免的人當立法院長，如何期待國會能發揮功能立出福國利民的法案？政黨票請大家投給6號民進黨，民進黨的不分區第一名是長期關心兒少的林月琴，國民黨提名市長被罷免的韓國瑜，選對的人讓專業發聲，讓老經驗的游錫堃繼續領導國會。

他表示，民進黨這次在基隆推出鄭文婷接棒蔡適應，鄭文婷的律師專業法律背景，在立法院能充份發揮，她深入基層服務到位，能真正傳達基隆的心聲，林右昌之前推薦蔡適應，他兩屆立委都是被評鑑優秀立委，沒有丟基隆人的臉，這次基隆立委請大家支持鄭文婷，選擇專業，傳承優秀立委。#

內政部長林右昌（右）7日晚間返回基隆，林右昌偕同基隆市議長童子瑋（左）陪同民進黨提名的基隆立委候選人鄭文婷掃街，爭取基隆人1月13日出來投票，政黨票支持民進黨，總統票投給賴清德，立委支持鄭文婷，讓基隆建設繼續向前。（記者俞肇福攝）

內政部長林右昌7日晚間返回基隆，林右昌號召他在基隆市長任內的政務官現身相挺，支持民進黨基隆立委候選人鄭文婷。（記者俞肇福攝）

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