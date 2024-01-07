黃秀芳辦彰化首場封街塗鴉人潮滿滿 小朋友畫國旗和飛彈

馬路封街讓大家塗鴉創作，空拍影像出現整條馬路像大畫布，場面壯觀。（黃秀芳競總提供）

2024/01/07 17:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰最後衝刺，彰化縣第2選區民進黨立委候選人黃秀芳，今在彰化市舉辦全縣首場的馬路塗鴉活動，吸引滿滿的人潮，有小朋友畫了台灣、國旗和飛彈，寫上「不要炮彈要民主」，表達對選舉的看法；也有小朋友畫上戰貓、戰狗等圖案，馬路成了小朋友的大畫布，場面壯觀。

活動於今天下午2點登場，申請長安街約100公尺路段路權封街，吸引5、600人參加，不乏家長著帶孩子前來，活動採用無毒粉筆讓親子作畫，結束後另用高壓水柱清洗路面，乾淨歸還路權。現場發送造型氣球並請來小丑表演，炒熱氣氛。

請繼續往下閱讀...

大人、小孩天馬行空，海洋生物、動漫主角、戰貓、戰狗都出現，還有「I Love Taiwan」、「愛心加平平安安」、「美德贏台灣」，更有超萌的恐龍寫上彰化黃秀芳最棒，圖案無奇不有；黃秀芳和民進黨不分區立委候選人張雅琳，也拿起粉筆上色，空拍影像出現整條馬路宛如一塊大畫布，令人感動。

林媽媽說，孩子很喜歡畫畫，第1次在馬路上作畫，非常開心。也有民眾說，活動創意十足，能讓小朋友在馬路上自由創作，用彩筆揮灑世界，活動好有意義！

小朋友畫了台灣、國旗和飛彈，寫上「不要炮彈要民主」，表達對選舉的看法。（黃秀芳競總提供）

大人、小孩天馬行空，海洋生物、動漫主角、戰貓、戰狗都出現，圖案五花八門。（黃秀芳競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法