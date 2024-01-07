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黃金星期天！ 彰化2選區綠藍陸戰對決

選前最後一個星期天，國民黨彰化縣第2選區立委候選人楊曜聰（左）今在彰化市區騎單車掃街拜票，沿著彰化鐵路高架化的路線，主張爭取鐵路高架化儘快動工。（圖由楊曜聰競總提供）

選前最後一個星期天，國民黨彰化縣第2選區立委候選人楊曜聰（左）今在彰化市區騎單車掃街拜票，沿著彰化鐵路高架化的路線，主張爭取鐵路高架化儘快動工。（圖由楊曜聰競總提供）

2024/01/07 13:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是選前最後一個黃金星期天，彰化縣立委第2選區民進黨黃秀芳、國民黨楊曜聰，陸戰對決；黃秀芳舉辦馬路塗鴉活動，走親子風；楊曜聰騎單車掃街拜票，走休閒風，雙方都在選區內最大票倉彰化市衝刺，爭取勝選。

上街畫吧！黃秀芳今天下午2點到4點在彰化市長安街舉辦親子快閃馬路塗鴨行動，讓阿公阿嬤、爸爸媽媽帶著小朋友，走出戶外曬太陽，把馬路當畫布，盡情揮灑創作。選戰場要激起民眾熱情，不是非得製造對立與衝突，可以逆勢操作，走溫馨路線，希望民眾從活動中感受黃秀芳重視家庭與親子教育，是諧和社會一股堅定的力量。

活動安排讓參加者在馬路上用塗鴉無毒粉筆，彩繪心中的理想，畫出童趣，也讓親子不再各自滑自己的手機、平版，而是一起投入動腦動作的繪畫世界，現場也有小丑表演節目、造型氣球發送等節目。

楊曜聰鐵馬拜票車隊由彰化青年後援會組成，象徵「彰化青年挺曜聰、鐵路高架4年動工」，車隊從競總出發，前立委林滄敏陪同楊曜聰率隊，從中山路經過陸橋、平交道與地下道，一路沿著鐵路高架的預定路線前進行，宣示他力爭高路高架4年動工的決心。

楊曜聰表示，他了解鐵路高架是彰化鄉親的期待，若讓他當選，爭取鐵路高架動工是其首要任務，4年做不到他自動辭職。

選戰最後衝刺，民進黨彰化縣第2選區立委候選人黃秀芳，今天下午在彰化市長安街，舉辦親子快闖馬路塗鴨行動，打陸戰走親子路線。（圖由黃秀芳競總提供）

選戰最後衝刺，民進黨彰化縣第2選區立委候選人黃秀芳，今天下午在彰化市長安街，舉辦親子快闖馬路塗鴨行動，打陸戰走親子路線。（圖由黃秀芳競總提供）

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