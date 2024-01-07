蔡英文：民主自由與科技讓台灣扮演國際關鍵角色

總統蔡英文說，現階段很多計畫都在執行，她希望下一個階段的執政團隊能夠繼續把台灣這樣車穩穩地往前開。 （記者方賓照攝）

2024/01/07 12:43

〔記者何玉華／台北報導〕總統蔡英文今（7）日為民進黨台北市立委第7選區（信義、南松山）候選人許淑華站台時強調，台灣民主自由的社會結構與科技的發展息息相關，而科技的發展決定了台灣在全世界扮演的關鍵腳色能否持續下去；現階段很多計畫都在執行，她希望下一個階段的執政團隊能夠繼續把台灣這樣車穩穩地往前開。

蔡英文說，2020她在信義區、南松山的得票率過半，加上國會過半，讓她執政7年多來，雖然有很多的難關，但「關關難過，關關過」，整體國家是朝穩定的方向發展，經濟有成長、社會福利做得更完整，國防也越來越強；且在強化國防自主的同時，也發展出來台灣自己的國防產業，同時在科技的發展也非常的驚人。

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蔡英文說，今天全世界看到台灣，第一個聯想到的一定是民主自由，第二個聯想便是科技；而台灣的科技發展是跟自由民主的社會結構是不可以分離的，很多人以為政治的自由度跟科技的發展不相關，其實是非常相關，跟台灣未來在全世界所扮演的關鍵角色是環環相扣的。科技的發展決定台灣將來在全世界扮演的關鍵角色可不可以繼續下去，也會讓台灣未來的發展有持續的動能。

她強調，現階段已經有很多的計畫在進行，國力提升了，社會福利也做到一個階段，這些都要持續的做下去，讓國力持續增長、科技持續發展，同時社會福利照顧做得更完整、更好。而且證明給全世界看，在民主自由的這條道路上，有經濟的繁榮、有國防的自主跟國防的強化，很多安全的事務都是跟民主自由相關的。

她推薦讓許淑華進入國會，可以協助賴清德跟蕭美琴繼續穩健的執政，讓台灣穩穩的在民主自由的道路上前進，讓下一個階段的執政團隊、國會，一起繼續把台灣這輛車穩穩的往前開。

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