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韓媒曝「親中立委」洩密！台灣基進楊佩樺：馬文君應即刻退選

台灣基進不分區立委候選人楊佩樺表示，馬文君就是國際認證的親中立委，應即刻退出選舉。（台灣基進提供）

台灣基進不分區立委候選人楊佩樺表示，馬文君就是國際認證的親中立委，應即刻退出選舉。（台灣基進提供）

2024/01/05 17:41

〔記者林哲遠／台北報導〕韓媒昨日報導，韓國警方正調查韓國造船廠前員工涉協助台灣建造「海鯤號」一事是由「親中立委」舉報得知。對此，台灣基進不分區立委候選人楊佩樺表示，馬文君就是國際認證的親中立委，應即刻退出選舉，接受法律制裁，給台灣人民一個交代。

楊佩樺指出，在阻擋潛艦國造預算及潛艦國造洩密案發生前，馬文君就已多次協助中國動員台灣學生赴中參與統戰交流，也接受中國官方歌舞團來台為她助選。多次與中國往來互惠後，才開始在國防相關預算上杯葛，因此日前才告發馬文君違反國安法。如今，卻是由韓國媒體報導，根本就是國際認證的親中立委，也證明過去台灣基進對馬文君的指控不是空穴來風。

楊痛批，潛艦國造洩密案甚囂塵上，事件爆發以來，長期擔任外交國防委員的國民黨立委馬文君面對外界質疑洩密一事，總是不斷迴避、卸責，逃避輿論究責，不願正面面對社會質疑。

楊佩樺強調，潛艦國造案讓許多親中的政治人物現出原形，即便「假監督之名行賣台之實」的行為，還是誤入中國桃色陷阱的行為，恐怕不管以什麼形式「親中」都是背叛台灣。不僅應即刻退出選舉，更應接受法律制裁，給台灣人民一個交代。

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