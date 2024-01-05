駁特別預算「藏債」 莊翠雲：債務還本將達9110億

財政部長莊翠雲表示，我國財政表現，受到國際高度肯定。（記者黃筠軒攝）

2024/01/05 10:20

〔記者鄭琪芳／台北報導〕總統大選將至，在野人士再度質疑特別預算「藏債」。對此，財政部長莊翠雲接受本報《官我什麼事》節目專訪時澄清，我國整體財政表現受到國際高度肯定，特別預算及總預算均受「預算法」規範，特別預算也要經過立法院審議通過，這幾年政府減少舉債、增加還債，2016年至2023年累計減少舉債8884億元、債務還本達7960億，且今年還會還債1150億元。

莊翠雲表示，對於我國的財政表現，其實國際給我們相當高的一些肯定，洛桑管理學院「2023年世界競爭力年報」，在64個受評比的經濟體中，台灣整體排名連續5年都在進步，且「財政情勢」由第10名大幅進步到第6，我們國家的財政表現，是受到國際高度肯定。

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她指出，我國歲入逐年成長，主因蔡總統就任以來政府採取相關財經、產業政策，帶動國內投資。政府推動「加速投資台灣3大方案」，引導台商跟境外資金回台投資等重要政策。由於歲入增加，自2016年至2023年，我們總共減少債務舉借有8884億元，且債務還本達到7960億元，2024年還會還債1150億元。

莊翠雲說明，特別預算跟總預算都受「預算法」規範，「它是合法的」。總預算是一年編一次，若要推動重大政事的時候，可以編特別預算，如果等到一個年度開始才編特別預算，其實緩不濟急。她指出，特別預算編列之前都先要有特別條例，一定要經立法院通過，通過後才編列特別預算，而特別預算也須經立法院的審議通過，不可能規避任何的監督。

她表示，這幾年編的特別預算，包括前瞻基礎建設、新式戰機採購、海空戰力提升特別預算，還有肺炎防治及紓困特別預算。此外，2022年9月以後，出口慢慢遞減，疫後全球經濟收縮的狀態，對產業有一些影響，所以提出疫後振興特別預算，協助產業轉型升級，低碳化、數位化，奠定未來發展動能。

「雖然特別預算有舉借，但是我們同時加強還債。」莊翠雲說，中央政府債務比率逐年下降，2023年實際債務餘額占GDP比率已降至27.2% 。

另，2023年稅收實徵數可望超出預算數3600億元以上，多出來的稅收將如何運用？莊翠雲指出，「我們的運用就是減少舉債」，像2023年總預算原本編列1732億元要舉借的部分，都沒有舉借；其次就是增加還債，2023年6月因為有所得稅大筆稅款入庫，所以去年6月以前就還了1110億元債務，去年11月又再增加還債150億元。

莊翠雲表示，實際稅收若超過預算數，除了減少舉債、增加還債，如果還有賸餘的話，就累積到歲計賸餘 ，做為以後年度的融資財源，讓債務水位往下降，那麼距離債限就有更多空間，可以因應國家未來大的建設或是緊急重大事件。

至於是否再度普發現金？她表示，當時全民共享普發6千元，是因為2021、2022年疫情相當嚴重，但台灣的經濟表現非常得好，2021、2022年出口都超過4千億美元，這是往年都沒有的，這是全體國民和政府攜手共同合作度過疫情，大家努力防疫，製造業沒有停工，所以我們的稅收好，這個時候應該要讓全民共享經濟成果的一個果實，所以就普發6千元。

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