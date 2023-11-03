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首頁　>　政治

讓林志潔帶領市民重返光榮 柯建銘、陳東豪高喊下架藍白

民進黨立院總召柯建銘今晚與名嘴陳東豪，為新竹市立委參選人林志潔站台。（林志潔團隊提供）

民進黨立院總召柯建銘今晚與名嘴陳東豪，為新竹市立委參選人林志潔站台。（林志潔團隊提供）

2023/11/03 22:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委參選人林志潔今晚（3日）在新竹市北區湳雅街舊社福德祠前廣場舉辦「志潔開講」問政說明會，民進黨立法院黨團總召柯建銘、政治評論員陳東豪到場助講，附近居家扶老攜幼到場聆聽。柯建銘指出，這次選舉總統要選賴清德，立委要選林志潔。只有選對人，國家方向才會正確，重返新竹人的城市光榮感。

柯建銘致詞時火力全開，認為侯友宜是草包，鄭正鈐掛許多廣告看板，就是不敢掛跟侯友宜的合體照，怕被拖累。鄭正鈐對國民黨不忠誠，去年市長選舉就是支持高虹安。而邱顯智整天浮濫提案，他為新竹做了什麼，整天在為高虹安護航。柯美蘭哥哥是民眾黨黨主席，新竹市是他們的故鄉，卻不敢用掛黨籍參選，怕被高虹安拖累。這些人都是把新竹市弄得烏煙瘴氣的元凶。

陳東豪也說，這次選舉總統要選賴清德，立委要選林志潔，而且民進黨在國會要過半。他希望林志潔教授這麼優秀的人才，一定要當選立法委員，才能為新竹市帶來不同的改變。

林志潔說，她是專業的法律教授，鄭正鈐跟邱顯智都不會對她的立法專業有所質疑，因為過去國民黨和時代力量，都向她請教過立法的相關問題。尤其對於金融詐騙、營業秘密保護、性別平權，均是林志潔的專業領域，未來有機會擔任立委，她一定會修法完善這些法制。

林志潔也提出政見，包括國家安全、科技安全、金融安全、婦幼與少數群體的安全、廉政安全、交通安全等六大安全以及三大保證：銀髮族保護與培力、人才培育、地方創生社區營造。

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