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鄭正鈐稱懸掛看板數量多 林志潔：8月底才掛、鄭今年1月就開始掛

國民黨新竹市立委鄭正鈐指民進黨立委參選人林志潔在市區的看板多，林志潔說自己8月底才掛看板，諷鄭正鈐至今不敢掛與政黨總統人選的合照。（記者洪美秀攝）

國民黨新竹市立委鄭正鈐指民進黨立委參選人林志潔在市區的看板多，林志潔說自己8月底才掛看板，諷鄭正鈐至今不敢掛與政黨總統人選的合照。（記者洪美秀攝）

2023/11/03 17:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐提到民進黨立委參選人林志潔在市區的看板很多，並稱大學老師需要這麼多看板嗎？另同黨立委陳學聖稱柯建銘在背後支持林志潔，如不喜歡柯建銘就不要支持林志潔，對此，林志潔今正面回擊。

林志潔說，鄭正鈐早在今年1月就在全市懸掛看板，她8月底才開始陸續掛，鄭正鈐比別人早掛7個月，市內郊區都有，最近還全部重新換照片再掛新版海報，結果卻反說她看版多？

林志潔表示，作為立法達人，但卻是個選舉新人，需要快速讓大家知道她是候選人，她不認為這樣的作法有什麼問題。此外，柯建銘與她相識20年，是她的證婚人，柯建銘不是在背後支持她，而是正面支持她，她與柯建銘一起處理過很多法案，意見都未必一致，為何她會被綁架？

林志潔強調，不只柯建銘，還有很多師長友人和不同黨派的朋友也都支持她。所以依照陳學聖的意思：只要支持候選人的人、有選民有不喜歡的人，就可以叫選民不要投他？

林志潔也反諷鄭正鈐深受中國喜愛，其發言曾指出「兩岸若統一，中國即將變成強大海權國家」，因此仿效陳學聖的邏輯，她應該也來呼籲一下「不喜歡習近平，就不要支持鄭正鈐。」

此外，林志潔說，如果大家注意，她8月後陸續掛出的看板，一半是與副總統賴清德合體的競選照看板。但國民黨至今總統參選人不明，導致鄭正鈐無法掛和總統參選人合體的照片，這事要怪誰？她呼籲國民黨自己的總統參選人難產，就對別的政黨團結產生這種羨慕、嫉妒、恨的情緒，是無助解決國民黨的問題，呼籲國民黨先處理好自己家務事再來管別人。

國民黨新竹市立委鄭正鈐指民進黨立委參選人林志潔在市區懸掛的看板數量多，林志潔反擊說鄭正鈐早在今年1月就掛出很多看板。（記者洪美秀攝）

國民黨新竹市立委鄭正鈐指民進黨立委參選人林志潔在市區懸掛的看板數量多，林志潔反擊說鄭正鈐早在今年1月就掛出很多看板。（記者洪美秀攝）

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