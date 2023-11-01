偕莊瑞雄助攻林志潔 柯建銘：下架國民黨、民眾黨 上架台灣

立委莊瑞雄及立院總召柯建銘為林志潔助講，柯建銘呼籲市民集中選票，下架國民黨、民眾黨，上架台灣。（林志潔團隊提供）

2023/11/01 22:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委參選人林志潔今晚（1日）在新竹市南區興學公園舉辦第五場「志潔開講」問政說明會，民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委莊瑞雄到場助陣站台力挺。現場氣氛熱鬧，吸引公園附近居家扶老攜幼到現場聆聽演講，滿場的聽眾熱鬧非凡。柯建銘指出，2024選舉台灣人一定要團結一致，集中選票「下架國民黨、民眾黨，上架台灣」。

柯建銘指出，這一段時間的新聞都在提國民黨、民眾黨的藍白合，實際上這根本是不可能成功的，人民不會隨之起鬨。因為這就是政治分贓，分官位，汙辱台灣人的智慧。他呼籲台灣人應團結一致集中選票，「下架國民黨、民眾黨，上架台灣」。這次選舉總統要選賴清德，立委要選林志潔。只有選對人，國家方向才會正確，新竹人走路才會有風，重返新竹人的城市光榮感。否則再選出像高虹安這樣的人，會讓新竹人抬不起頭。

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莊瑞雄說，最近在搞藍白合，朱立倫、柯文哲把政治當西瓜一樣切來切去、進行政治分贓。新竹人要有自主性，不要被人當西瓜一樣對待。因此，有林志潔博士這麼優秀專業的人一定要讓他當選。讓新竹人走路有風，否則會讓新竹人漏氣。

林志潔則提出她的政見包括六大安全：國家安全、科技安全、金融安全、婦幼與少數群體的安全、廉政安全、交通安全。以及三大保證：銀髮族保護與培力、人才培育、地方創生社區營造與體育。

林志潔強調，新竹的科技力毋庸置疑，但新竹也是文化之都和擁有許多優秀的體育人才，不論是射箭、軟網、棒球都有讓市民驕傲的成績。因此像香山的射箭場館、市區的棒球場，都要讓這些設施趕快營運。

談到銀髮族和長照，林志潔想到媽媽也忍不住眼淚，她主張要盡量延長長輩健康可自理生活的時間，縮短臥床和失能的時間，要投資資源在老年學和長輩社區關懷上，才能讓台灣有能力迎接高齡化社會的挑戰。

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