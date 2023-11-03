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為江肇國助講 陳柏惟：藍白合的兩個就是「亂」

民進黨台中市立委參選人江肇國晚上在福成宮廟口開講，潘孟安（中）壓軸助講。（記者黃旭磊攝）

民進黨台中市立委參選人江肇國晚上在福成宮廟口開講，潘孟安（中）壓軸助講。（記者黃旭磊攝）

2023/11/03 22:28

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安、前立委陳柏惟今晚到台中市，為民進黨第6選區立委參選人江肇國助選。潘孟安說，民眾很關心「藍白到底合不合」，賴清德不參加這場鬧劇，呼籲選民堅定支持民進黨，讓總統當選、國會過半、台灣穩健前進。陳柏惟則說，藍白合這兩個就是「亂」，歹戲拖棚密會，而總統參選人「有3個要與阿共仔討論，這樣不會很恐怖嗎？」實在為台灣人感到悲哀。

江肇國今晚在福成宮廟口開講，潘孟安、立委何欣純、黃國書及前立委陳柏惟等人出席助講。潘孟安說，民眾很關心「藍白到底合不合」 ，造成現在參選人1個只講空話，等人家來娶，另一個整天講X話，賴清德不參加這場鬧劇，合不合是人家的事。

陳柏惟以台語致詞說，這次選舉就是一個「亂」字，有人一天到晚罵人，問他要為台灣做什麼卻答不出來，有人還沒出線就被捉到30幾件選務問題，而藍白合這兩個參選人就是「亂」，歹戲拖棚密會，出來就說要和平宣言，為台灣人感到悲傷。

陳柏惟說，藍白提出4個方案，包括立委席次最大化、改內閣制讓總統去立院報告及有限度區域立委合作，前3個都在下架民進黨，剩一樣接受和平協議重啟兩岸對話，而現在（總統參選人）有3個要與阿共仔討論，這樣不會很恐怖嗎？

江肇國說，民進黨執政被罵得很多，事實上都在「顧台灣」，若有機會入立法院，決不會洩漏國家機密，全力支持賴清德總統顧好台灣，延續執政黨擋下非洲豬瘟、組口罩國家隊及守住3年疫情成果。

前立委陳柏惟（中）為江肇國助講時說，藍白合這兩個就是「亂」。（記者黃旭磊攝）

前立委陳柏惟（中）為江肇國助講時說，藍白合這兩個就是「亂」。（記者黃旭磊攝）

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