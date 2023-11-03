服務處已退租也非郭台銘連署站 羅廷瑋：綠營搞錯位置刻意抹黑

國民黨台中市立委參選人羅廷瑋說，郭台銘連署站在福仁街67號（左），自己的服務處是69號（身後）而且早已退租，綠營根本就搞錯位置刻意抹黑。（記者黃旭磊攝）

2023/11/03 19:32

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨台中市第6選區立委參選人羅廷瑋，遭民進黨台中市黨部指稱團隊主任石國勲等人設點協助郭台銘連署，是郭台銘連署團隊「借殼上市」。對此，羅廷瑋今天（3日）在郭台銘福仁街連署站說，連署站是67號，自己的服務處是69號，早在去年12月就退租，綠營根本就搞錯位置刻意抹黑。

羅廷瑋說，母親今年10月17日上午到南區工學里活動中心擔任志工，幫長輩施打公費流感疫苗，竟遭有心人士抹黑成幫郭台銘連署造勢，實情是當時撞見身穿郭台銘選務背心人員，想在門口懸掛「郭台銘參選說明會」紅布條，母親趨前表示不方便，作勢拉下布條，竟遭惡意曲解。

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民進黨台中市黨部指出，羅廷瑋團隊主任石國勲及剛上任的服務處副主任翁俊楠都設站協助郭台銘連署，羅團隊根本是郭台銘連署團隊「借殼上市」，而翁俊楠服務處住址（復興路一段410號）實為郭台銘連署站地址。

羅廷瑋及石國勲今天下午出面說，支持國民黨總統參選人侯友宜及黨中央決策，絕對不允許支持郭台銘，郭辦租的是福仁街67號，自己服務處是69號，早在去年12月就退租，綠營惡意抹黑。

民進黨台中市黨部說，郭台銘公布連署點位置，其中一處位於復興路一段410號，請羅廷瑋不要模糊焦點，說清楚翁俊楠與郭台銘關係。

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