被酸當柯黑只為賺錢！柯昱安通告費全捐了 捐周思齊球芽基金會

柯昱安因為被酸當柯黑蹭流量賺錢，本月初宣布捐出9月通告收入，26日他說到做到，將通告費捐給周思齊創立的球芽基金。（資料照）

2024/09/26 20:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安近期多次批評前老闆，被小草批評「轉當柯黑上節目賺錢」，柯昱安索幸宣布將這個月的通告費全數捐出，狠酸「我沒有柯文哲這麼缺錢」。柯昱安也說到做到，今天（26日）PO出轉帳紀錄，捐了8萬元給付退役的中華職棒球星周思齊創立的「台灣球芽棒球發展協會」。

柯昱安本月4日在Threads貼出PTT鄉民譏諷他當柯黑蹭流量賺錢的酸文表示無奈，宣布這個月的通告收入扣完所得稅會通通捐給周思齊的球芽基金，讓多小朋友有資源打棒球。柯昱安還不忘狠酸柯文哲和民眾黨，「我沒有柯文哲這麼缺錢，月底一併貼捐款單，絕對比一次澄清記者會更透明」。

請繼續往下閱讀...

今天柯昱安兌現承諾，貼出存摺的轉帳紀錄， 「月初承諾，9月份（9/1-9/13，9/13後因家庭因素，暫停所有政論通告邀約）電視政論節目通告費會全數捐出。兩週總收入為79000，再湊1千，80000元，將全數捐給周思齊創立的『社團法人台灣球芽棒球發展協會』，今日已捐出（捐款證明待協會開立中），希望周董想要實體紀念台北市立棒球場的夢想可以實現，也希望台灣基層可以培養出多一點周思齊，不會再出現陳致遠。」

不少網友都留言讚柯昱安說到做到，但也有小草酸「2週就可以賺8萬，難怪要失去良心當柯黑，因為錢太誘人」，柯昱安看到這類酸言酸語後回應：「誘人的話我就不會捐出去了，就知道你們會這樣說，希望你們也有同等的能力可以做公益。比良心的話，上節目賺錢，總比沈慶京拿公共資源換錢有良心多了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法