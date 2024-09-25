賴清德紐約發表專題演說 譴責中國惡意扭曲2758決議

總統賴清德於Concordia年度峰會發表預錄演說。（外交部提供）

2024/09/25 21:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕非營利組織Concordia於23日至25日在紐約舉行年度峰會，並於24日會議中邀請總統賴清德以預錄方式發表專題演說。賴清德重申，民主台灣與專制中國互不隸屬，譴責中國透過惡意扭曲聯大第2758號決議，並與其「一中原則」不當連結，抹殺台灣參與聯合國體系及其他國際場域的權利。

賴清德進一步強調，台灣將積極推動「和平四大支柱行動方案」，以不卑不亢的態度維持台海現狀，繼續致力維護區域的和平穩定，也希望有更多國家一起支持民主台灣，共同邁向繁榮的道路。

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駐美代表俞大㵢則與美國國務院前經濟發展、能源與環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）進行對談，主題為「台灣的民主決心：透過策略合作塑造全球和平與繁榮」。

俞大㵢強調，維持台海現狀是全球繁榮與經濟成長不可或缺的要素，中國持續以經濟脅迫和認知作戰等灰色地帶伎倆恐嚇台灣，不僅威脅台海和平穩定及全球安全與發展，更破壞「以規則為基礎」的國際秩序，民主國家必須團結一致共同遏制威權主義的擴張。

俞大㵢也指出，台灣供應90%以上先進半導體產品，台灣海峽更是國際貿易的重要航線，在建構永續供應鏈、數位未來，以及促進全球繁榮發展，台灣是不可或缺的重要合作夥伴。

俞大㵢呼籲，國際社會應正視聯合國體系及其他國際組織將台灣不當排除在外的嚴重性，應積極將台灣的專業能量及貢獻納入全球永續發展進程，以真正落實聯合國所強調「不遺漏任何人」的精神。

Concordia成立於2011年，致力於推動具社會影響力的跨領域公私夥伴關係，已連續13年於9月聯合國大會期間舉辦峰會，美國總統拜登（Joe Biden）、聯合國秘書長古特雷斯（Antόnio Guterres）及前總統蔡英文等均曾應邀發表演講。

駐美代表俞大㵢與美國前國務次卿柯拉克（Keith Krach）以「台灣的民主決心：透過策略合作塑造全球和平與繁榮」為題進行對談。（外交部提供）

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