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羅廷瑋才宣布翁俊楠加入團隊 又被挖出翁的服務處是郭台銘連署站

羅廷瑋今才宣布延攬翁俊楠出任競選總部新副主任，隨即被挖出翁俊楠的服務處竟是郭台銘連署站。（羅廷瑋提供）

羅廷瑋今才宣布延攬翁俊楠出任競選總部新副主任，隨即被挖出翁俊楠的服務處竟是郭台銘連署站。（羅廷瑋提供）

2023/11/02 17:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第6選區國民黨立委參選人羅廷瑋今天宣布，延攬綠營基層出身的翁俊楠加入競選團隊。不過，民進黨市議員張家銨發現，翁俊楠南區服務處所在地，竟是總統擬參選人郭台銘的連署站；由於羅廷瑋前天才被爆出母親疑幫郭台銘活動掛布條，張家銨質疑這種巧合也太「巧合」。

對此，羅廷瑋則不以為然指出，支持郭董選總統的人為何不能支持他選立委，現在大家的目標就是跨黨派「下架民進黨」，請民進黨不必大作文章。

羅廷瑋今宣布競選團隊增添生力軍，他在多次拜訪深耕地方的前民進黨重要幹部翁俊楠後，終讓翁俊楠點頭加入，委以副主任職位，負輔選重任。羅廷瑋指出，翁俊楠是民進黨基層助理出身，在中西東南區服務數十年，曾任前立委林佳龍的特別助理、林佳龍台中市市長任內市政顧問，翁俊楠加入競選團隊，讓團隊士氣大振，自己打破藍綠屏障。

不過，張家銨質疑，翁俊楠的服務處竟是郭台銘連署站，繼羅的家人傳出幫郭董掛布條之後，競選團隊副主任的服務處又被發現是郭董連署站，這種「巧合」也太巧了吧。

羅廷瑋則說，翁俊楠是昨天才決定加入團隊，郭董昨天已遞交連署書，況且，「我又不是跟郭董競選」，支持郭董選總統的人為何不能支持他選立委，目前很多人的共識就是跨黨派「下架民進黨」，綠營不必大作文章。

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