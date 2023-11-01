母遭爆幫郭董掛布條 羅廷瑋斥抹黑 江肇國：交代清楚不要牽拖

羅廷瑋遭控「雙邊押寶」，質疑綠營抹黑。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/01 20:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第6選區國民黨立委參選人羅廷瑋的母親遭爆幫總統參選人郭台銘掛布條，遭控雙邊押寶，羅廷瑋今聲明疑遭對手抹黑造謠；民進黨同區立委參選人江肇國則斥羅利用母親的眼淚混淆視聽，羅應自己交代清楚，不必牽拖民進黨。

羅廷瑋的母親被爆日前出現在郭台銘連署站，協助站點說明會會場布置，遭質疑羅廷瑋是國民黨參選人，家人卻幫郭台銘，有雙邊押寶之嫌；羅廷瑋昨天深夜攜母親說明，羅廷瑋媽媽還泣訴被抹黑；羅廷瑋今日再聲明澄清，南區衛生局10月17日在工學里活動中心幫長輩施打流感疫苗，他的母親長期在地方擔任志工，撞見身穿郭台銘選務背心的人士想在門口懸掛「郭台銘參選說明會」的紅布條，即趨前表示不方便並作勢要拉下布條，竟遭惡意曲解。

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羅廷瑋另稱有監視器畫面可看到江肇國的助理疑與郭台銘志工對話，疑似協助郭台銘志工懸掛布條，反造謠他的母親在幫郭台銘，江肇國才應出面說明是否就是抹黑造謠的幕後黑手。

江肇國則強硬回擊，請羅廷瑋敢做敢當，羅母被爆協助郭台銘連署，一旁的連署負責人是羅辦公室的前主任，「怎麼會牽扯民進黨」，況且當天羅的家人擋住民進黨多位助理不能進入活動中心，只有羅可以進去，目的為何，「究竟裡面有沒有打流感以外的事」，他應自己說清楚、敢做敢當，不該為了選舉利用媽媽的眼淚，更不用牽拖民進黨身上。

遭羅廷瑋質疑抹黑，江肇國促羅交代清楚不要牽拖。（記者蘇孟娟攝）

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