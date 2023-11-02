綠踢爆羅廷瑋是郭台銘連署團隊「借殼上市」 羅反批抹黑

國民黨中市第六選區立委參選人羅廷瑋在臉書PO出和曾是民進黨黨員翁俊楠的合照。（翻攝羅廷瑋臉書）

2023/11/02 17:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市立委參選人羅廷瑋日前被爆出母親及競選團隊協助郭台銘連署的照片。民進黨台中市黨部今天指出，不只日前媒體照片露出協助郭台銘連署說明會的兩人都是羅廷瑋團隊成員，甚至羅廷瑋團隊主任石國勲及剛上任的服務處副主任翁俊楠皆設點協助郭台銘連署，質疑羅廷瑋的指控是心虛轉移焦點，更指出羅廷瑋的團隊根本是郭台銘連署團隊「借殼上市」。

羅廷瑋今天下午在市議會質詢時強調，當天是衛生局協助工學里所辦的流感疫苗接種活動，怎麼可能舉行連署說明會?他當場詢問衛生局人員當天有無連署說明會，衛生局人員回應根據當天回報並無任何競選活動；羅廷瑋批評對手竟為了選舉抹黑他，而且只憑一張照片就要抹黑令人唾棄，大酸對方：「選情是有多艱困？」

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民進黨台中市黨部今天表示，羅廷瑋新任服務處副主任翁俊楠，其服務處住址實為郭台銘連署站地址，更坐實羅廷瑋暗助郭台銘連署的事實。翁俊楠曾為本黨黨員，但於2022年因違紀參選遭開除黨籍，早已不是黨員，近來身分為盧市府的市政顧問，行為已與本黨無關。

民進黨台中市黨部另指出，羅廷瑋團隊主任石國勲也在各地方群組間幫郭台銘連署，包括轉發教學影片、代收連署書，連同羅廷瑋曾經在東區的服務處更作為郭台銘的連署站，各種跡象皆顯示出羅廷瑋暗中協助郭台銘連署的用心程度，實在超乎外人想像。

民進黨台中市黨部表示，羅廷瑋團隊的做法難道都不用跟侯友宜交代嗎？又怎麼對得起國民黨的支持者，呼籲羅廷瑋敢做敢當，不要再牽拖民進黨。

民進黨中市黨部指羅廷瑋團隊主任石國勲在LINE群組為郭台銘連署。（民進黨中市黨部提供）

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