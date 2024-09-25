科長大風吹、莫名被降調 林右昌嘆：基市府不一樣了

前基隆市長、民進黨秘書長林右昌在臉書感嘆，近來基市府傳出多位事務官被調動，基市府不一樣了。（資料照）

2024/09/25 22:43

〔記者陳昀／台北報導〕基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，前市長、民進黨秘書長林右昌今晚在臉書發文指出，他卸任時留下8年執政經驗的事務官團隊、近20年來最好的財政及向中央爭取到的1、20億元經費給謝市長，近來市府卻傳出劇烈的人事異動，多人被調往非專業單位、無過失被降調，有數十人選擇離開或退休，過去他花了8年好不容易打造勇於任事的團隊文化，現在似乎完全不一樣了。

林右昌指出，首次參選時最常聽到兩句話，一是「基隆都是山，發展無路，所以誰來當市長都一樣！」二是「基隆是傳統深藍選區，國民黨做再爛，派顆西瓜也會贏！」但基隆市民最後用101010張選票，讓他有機會證明基隆可以改變，在財政極差、負債高達124億多元之下，他透過有創意的計畫及高度執行力大量爭取中央經費，基隆總預算從165億增加到220億元，在8年內推動完成無數件軟硬體建設，徹底翻轉了基隆。

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林右昌強調，每個政績背後，都有他和市府同仁一起克服困難的故事，他做事情的態度，一貫就是實事求是，面對問題、積極解決問題，很可惜民進黨沒有贏得市長選舉，但他還是中心期盼接任的市長謝國樑能在他打下的基礎繼續努力建設基隆，畢竟這才是基隆之福。

林右昌說，卸任時他留下有8年執政經驗的事務官團隊，包含認真積極而被提拔、認同基隆城市發展願景請調來打拚的公務員，這些人並非從屬於他，是基隆及國家的人才資產；他也留下近20年來最好的財政，大幅減債近半、約60億元，並向中央爭取到1、20億元經費，以及改變基隆的政績、完整的建設藍圖和規劃，謝市長不需要完全比照規劃，但至少可以參考、不必從頭開始。

林右昌提到，他卸任近2年來很多事似乎變得很不一樣，市府傳出劇烈的人事異動，多位副處長層級人員被調往非專業領域的單位，科長層級更是大風吹，甚至有人1個月被調動數次，也有表現優異、沒有任何過失的同仁被降調，據聞有數十位優秀公務員已經離開基隆市政府或者選擇退休，這都是基隆的損失，他花了8年好不容易打造一種勇於任事的團隊文化，現在似乎完全不一樣了，可想而知，市政府一定發生了什麼事情！

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