惹錯人囉！侯友宜上架競選影片 這一幕讓四叉貓氣炸：給我道歉！

侯友宜2日上架新的競選影片，當中赫見網紅四叉貓，四叉貓隨即跳出來要求侯友宜道歉。（圖擷取自侯友宜臉書）

2023/11/03 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜2日上架新的競選影片，當中赫見網紅「四叉貓」劉宇竟也出現。對此，四叉貓跳出來要求侯友宜道歉，「我是有授權讓你把我做成競選MV嗎？」

侯友宜週四晚間在臉書上架新的競選影片，為凸顯警察出身的他，影片以警探辦案時為整理思緒、事件與人物關係製作出「簽線圖」的方式呈現。畫面一開始就放上寫有「特偵組」的名牌，接著一名飾演警探的人出現在有著牽線圖的白板前，看著對手賴清德、總統蔡英文、前衛福部長陳時中等民進黨人的照片，思考這些人背地裡的關係，影片最後則放上「揭開重重弊案，下架詐騙集團」的競選口號。

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影片中，四叉貓的肖像也有出現，還被片中警探貼上「網軍側翼、製造假消息」的標籤。對此，四叉貓隨即在臉書分享該畫面，「侯友宜 你給我道歉喔，我是有授權讓你把我做成競選MV嗎？X！還抹黑我是側翼網軍，你給我道歉喔！」貼文一出隨即掀起熱議，讚數也狠甩侯友宜臉書的競選影片。

網友紛紛表示，「猴猴完了，惹到不該惹的」、「看來是沒看到民眾黨如何被掀得雞飛狗跳」、「惹龍惹虎就是不要惹四叉貓，猴探長和舔共要飯黨請保重！」、「開告了啦，侵犯肖像權」、「在台灣你可以惹台灣黑熊，但萬萬不可以惹四叉貓」、「民眾黨鬆一口氣了」、「這爛廣告全是自己腦補出來的產物，可不可以拜託他們趕快跳脫同溫層到外面走走啊」、「我要看到血流成河！」

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