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侯友宜龜山站台喊「中央地方自己人」 張善政批爭取機捷購車只獲2字

國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政晚間到龜山區，為黨內桃園市第1選區立委參選人牛煦庭站台。（記者鄭淑婷攝）

國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政晚間到龜山區，為黨內桃園市第1選區立委參選人牛煦庭站台。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/02 22:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政今晚（2日）到龜山區，為黨內桃園市第1選區立委參選人牛煦庭站台，侯友宜喊話說，總統、立委、地方都是「自己人」才好做事；張善政則舉機場捷運列車數不足、導致班距太長為例，地方向行政院爭取增購列車，至今僅得到「考慮、考慮」回應，若總統是侯友宜，問題早就解決了。

侯友宜說，大坪頂地區最重要的就是交通，包括公車及機捷班次問題，再者就是孩子就學，市長張善政以都市計畫等方式，解決多年沒有解決的大崗高中問題，就是「做與不做的差別」，但是靠張善政一個人的力量不夠，一定要把牛煦庭送進立法院，在教育預算分配上，為桃園市多爭取一點。桃園要設立一個高中不容易，「一定要有自己人做總統、自己人做立委、自己人做市長，3人連成一條心，才能順利把大崗高中完成」。

張善政談到，為何他這麼在意明年誰當總統、立委？像是1200月票上路後，機捷搭乘人次越來越多，班次加了很多仍是不夠，主要是因當初機捷購買的列車數不夠，所以，桃園市府向前市長、行政院副院長鄭文燦提出購車計畫，但他僅回，「行政院會儘量幫忙，我們考慮考慮」，到現在還沒說考慮的結果，如果總統是侯友宜早就答應了。

張善政也說，牛煦庭曾替龜山要回了18億元，這18億元是建築容積移轉時建商給的，本來就該給龜山區，但以前的市政府拿在手上都沒給，直到他當選之後，牛煦庭要求基於公平正義，這筆錢一定要還給龜山區，他隨即將這筆錢給了龜山區，用作大崗高中、文青國中、文青國小、大坪頂公園等建設，若要找一個關心龜山區的立委，牛煦庭當之無愧。

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