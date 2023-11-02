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兩岸共同信仰媽祖、觀世音 侯友宜：別大眼瞪小眼 應好好對話

侯友宜（前中）今晚為黨內桃園市第1選區立委參選人牛煦庭（前右4）造勢活動站台。（記者鄭淑婷攝）

侯友宜（前中）今晚為黨內桃園市第1選區立委參選人牛煦庭（前右4）造勢活動站台。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/02 21:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨總統參選人侯友宜今晚到桃園市龜山區大坪頂，為黨內桃園市第1選區立委參選人牛煦庭造勢活動站台，他舉近日以巴戰爭為例，強調2024是戰爭與和平的選舉，他出來選總統就是要把國家安全顧好，國家安全顧好生命就有保障，肚子（指經濟）也就會有保障。

侯友宜表示，日前台積電創辦人張忠謀提到「沒有國家安全將失去一切」，所以國家安全永遠排在第一，而去年中國戰機飛來多8成，「飛來的是戰機、不是客機」，就是因沒有創造和平的好時機，所以飛來的都是戰機，他認為兩岸要創造和平好時機，就要好好與人對談、交流。

侯友宜強調，台灣的宗教信仰如媽祖、觀世音菩薩，很多都是與中國連在一起，兩岸有何好「大眼瞪小眼」，兩岸應該好好對話，尤其美國政策很清楚不支持台獨，因為台獨會引戰，台灣難以付擔如此高額的代價，所以2024是戰爭與和平的選舉。

他也提到，中國觀光客從240萬降到15萬人次、剩下6%，太多產業因此受到影響，他認為台灣要有信心歡迎中國觀光客、學生來台，他出來選總統就是要把國家安全顧好。

侯友宜今晚到桃園市龜山區大坪頂，為黨內立委參選人站台。（記者鄭淑婷攝）

侯友宜今晚到桃園市龜山區大坪頂，為黨內立委參選人站台。（記者鄭淑婷攝）

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