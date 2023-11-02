民進黨立委參選人鄭文婷街頭開講 延續TPASS、教育平權

民進黨立委參選人鄭文婷在東岸商場前宣講。（記者盧賢秀攝）

2023/11/02 22:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨立法委員參選人鄭文婷、青年部的國務青應援團和多位市議員，今天晚上到基隆東岸商圈宣講，鄭文婷表示，北北基桃TPASS的1200首都通月票及教育平權私立大學學雜費補助，民眾受惠很大，她如果進入立法院將督促政府延續辦下去。

鄭文婷表示，她在基層聽到許多民眾都肯定1200首都通月票，不過TPASS首都通月票經費是特別預算，執行3年計畫，因此她進入立法院將會爭取TPASS首都通月票持續不中斷。

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此外，中央政府推動的私立大學學雜費補助的政策，也是在減學子就學的負擔，更讓許多大學生不用為了學雜費，花很多時間去打工賺錢，也讓父母們能夠稍解他們的經濟負擔，即將在明年2月上路，對於青年朋友很惠實。

市議員陳宜表示，學雜費補助這項政策，是總統參選人賴清德在國家希望工程計劃裡的首要目標，就是為了讓年輕學子能夠放心就學，學習到更多的知識，讓台灣更好。

市議員吳驊珈表示，1200首都通月票，對於許多通勤民眾省很大，讓鄭文婷接棒蔡適應立委，進入國會持續推動1200TPASS月票政策。

國務青顏姓同學表示，1200 TPASS月票能減輕她在往來基隆與台北通學的交通費，在學雜費補助上，最高補助35000的政策，能夠有效減輕家庭對於學雜費的壓力。

國務青陳姓同學表示，鄭文婷立委候選人長期關懷弱勢，提供免費法律諮詢等服務。未來進入立法院，會提出更多補助的政策，減輕年輕人負擔。

民進黨立委參選人鄭文婷在東岸商場前宣講。（記者盧賢秀攝）

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