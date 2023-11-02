參選立委引爆政治口水戰 黃捷稱高雄是她深愛的故鄉

民進黨高雄市第6選區立委參選人黃捷（右2），傍晚在立委林岱樺（左2）、市議員簡煥宗（左1）、李喬如（右1）陪同下，到鼓山區內惟黃昏市場拜票。（記者許麗娟攝）

2023/11/02 17:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨市議員黃捷接棒趙天麟參選高雄市第6選區立委以來，引發「跨區」、「落跑」等爭議，黃捷今天（2日）傍晚到鼓山區內惟黃昏市場拜票，她回應，希望大家理性討論，不要淪為政治口水戰，她對高雄一直非常有熱忱和情感，因為這裡是她深愛的故鄉。

國民黨台北市議員徐巧芯酸黃捷「落跑」選立委是雙標，黃捷今早回嗆如果承認自己是低標的話再來討論。對此，徐巧芯今在臉書回擊自己就是一般標準，不高也不低，合情也合理，並說自己身為松山信義的議員，在原選區挑戰立委，持續服務選區民眾，直指要比標準，黃捷絕對是最低標準，還是雙重標準。

請繼續往下閱讀...

而高雄市同選區參選立委的郭倍宏也說「黃捷不是落跑，是雙標」。

黃捷表示，希望大家能理性討論，不要淪為政治口水，不管怎樣，有心參選立委都是希望可以服務在地民眾，她對高雄一直非常有熱忱、有情感，因為這裡是她深愛的故鄉，選民如果能夠認同她做事的能力、行動力和熱情，就可以進一步討論是不是要投給她，一直制度上討論沒有太大的意義。

對於跨區參選一直被討論，黃捷說，大家的討論她都正面看待，也希望透過這次選舉讓大家多認識高雄，為高雄帶來能見度，但希望大家能理性討論，多多鼓勵而不是責備。

民進黨第4選區競選連任的立委林岱樺及市議員簡煥宗、李喬如傍晚陪同黃捷至內惟黃昏市場拜票，林岱樺表示，民進黨全黨一致團結，高雄8席全上是大家一致的共識，至於外傳因黃捷參選，有民進黨員想退黨，林岱樺說，從未聽過這件事，黃捷臨危受命，大家都抱以期待、全黨支持。

簡煥宗說，選戰倒數73天，多方面整合非常重要，有時間都會與黃捷一起做最後的衝刺。

李喬如也說，時間緊迫，會當黃捷的分身，在自己的選區幫黃捷啟動戰鬥力，把選票的感情移轉到黃捷身上，每天陪跑，也幫忙電話聯繫。

黃捷到內惟黃昏市場拜票，不少民眾看到她開心熱情打招呼。（記者許麗娟攝）

黃捷到內惟黃昏市場拜票。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法