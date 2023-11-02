柯志恩嗆黃捷落跑 林智鴻反擊︰為何不敢替補陳美雅正面對決

高市議員林智鴻抨擊柯志恩，笑她不敢與黃捷正面對決。（記者王榮祥翻攝）

2023/11/02 11:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨智庫執行長柯志恩嗆黃捷「落跑應道歉」，高市議員林智鴻今痛批柯志恩辜負藍營對她深耕高雄的期待，只想等待坐享不分區立委，建議她乾脆替補陳美雅與黃捷正面對決，林智鴻更說「笑她不敢」!

林智鴻今批評，柯志恩選完高雄市長後，不僅在地方看不到人，更不敢迎戰任何高市立委選區，只想等待黨主席朱立倫恩賜「不分區安全名單」坐享其成，像柯這種把高雄當跳板、唱衰騙票完就跑、懶惰又畏戰，偶爾來蹭聲量的參政者，到底哪來的臉嗆「敢戰能戰」的高市議員黃捷？

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林智鴻認為，國民黨還沒正式登記，柯大可用行動走出「舒適圈」，替補黨內第六選區參選人陳美雅，與黃捷正面對決，看是誰的服務與努力比較經得起考驗。

林智鴻痛批，柯志恩不願意深耕高雄，是她個人選擇應予尊重，他也很樂意柯多回高雄消費而非像過去「消費高雄」，但她對黃捷口出「落跑應道歉」，或講市長陳其邁是「死豬不怕滾水燙」、「死皮賴臉」等，就完全是不厚道，也凸顯她自己「懶又畏戰」的行徑毫無自覺的態度。

林智鴻分析，國民黨擔心黃捷勝選，再加上「罷韓」等新仇舊恨等，才用這種口不擇言的方式攻擊抹黑，然而非但提不出黃捷「哪一點不適任立委」，還都自曝其短、貽笑大方，他呼籲柯志恩應清楚交代，自己為何不敢下場來選區域立委，是不是真已被「條件交換」列入國民黨不分區安全名單？而柯志恩如果真想替藍營出氣，打敗黃捷，是否願意替補陳美雅和黃捷正面對決？「笑她不敢！」

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