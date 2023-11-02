黃捷酸「承認自己低標？」 徐巧芯轟：腦充血東拉西扯

北市議員徐巧芯在臉書貼出白眼照反擊高雄市議員黃捷。（圖擷自徐巧芯臉書）

2023/11/02 12:39

〔記者蔡思培／台北報導〕參選高雄市第六選區立委的民進黨議員黃捷日前遭質疑落跑，她呼籲外界用相同標準看待同樣挑戰立委的國民黨北市議員徐巧芯，引來徐不滿嗆「雙標」。黃捷今再批「徐巧芯是承認自己是低標嗎？」徐表示她是一般標準，「要比標準，黃捷絕對是最低標準，還是雙重標準」，徐也貼出白眼照反擊黃。

徐巧芯表示，黃捷又腦充血，東拉西扯，要她（徐）承認自己是低標準再來跟討論，「她（黃捷）真的知道自己在說什麼嗎？其實我就是一般標準，不高也不低，合情也合理」。徐解釋自己身為松山信義的議員，在原選區挑戰立委，持續服務選區民眾。

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徐認為，真正低標準的是先自行設立一個標準叫做「議員不得轉戰立委」又食言的民進黨與黨主席賴清德，她質疑民進黨標準難道是「綠能，你不能？」徐巧芯說，要比標準，黃捷絕對是最低標準，還是雙重標準，更死不承認到處叫囂，結果罵到一堆民進黨自己人，徐的選舉競爭對手許淑華也是現任議員，都被黃捷說成低標準，徐認為地圖砲開太大，黃還無自覺。

徐巧芯再批黃捷，自己給的承諾卻達不到、自己罵了別人卻做同樣的事，才是最低標準，沒有下限。徐指，上次說自己高標準的是趙天麟，說自己無懈可擊、高標準，「請問黃捷認為趙天麟的標準如何？」

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