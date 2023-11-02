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清早6點半公園拜票 黃捷：1天當5天用

民進黨高雄市議員黃捷正式投入第6選區立委選戰，今早與同黨立委參選人李柏毅現身中央公園、五福路口拜票，黨內多名議員前往加油打氣。（記者許麗娟攝）

民進黨高雄市議員黃捷正式投入第6選區立委選戰，今早與同黨立委參選人李柏毅現身中央公園、五福路口拜票，黨內多名議員前往加油打氣。（記者許麗娟攝）

2023/11/02 09:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨中執會昨天正式徵召高雄市議員黃捷投入第6選區立委選戰，今天（2日）正式提名後第1天，黃捷一早6點半現身在中央公園拜票，並說因為起步比別人晚，接下來要「1天當5天用」，而黨內同樣參選立委的李柏毅等10名市議員一早也現身為黃捷加油打氣。

黃捷上午在中央公園向晨起運動及路口通勤上班的市民問早請託，她說，今天是正式提名後第1天，她早上6點半就到中央公園向鄉親問早，大家都很驚訝她一早就出現，也給她祝福和加油。

對於選戰只剩70多天，黃捷表示，正式提名後，黨團好伙伴比她還緊張，每天都積極幫她想安排行程，上午7點半，民進黨團包括第3選區立委參選人李柏毅、議員黃文志、邱俊憲、湯詠瑜、何權峰、陳慧文、林智鴻、黃文益、簡煥宗、鄭孟洳等現身為她加油打氣，用熱血展現對她的支持，她也會把1天當5天用，盡快爭取選民的認同。

黃捷說，正式提名後，賴副總統有親自打電話表達關心和支持，希望她代表年輕世代展現民進黨對未來的願景和展望，她有感受到賴副總統對她深切的期許，並說絕對不能輸，而且要贏得漂亮、好看。今天第1天就決定把前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山5個行政區的主要市場跑遍，會展現超人般的意志和決心，讓選民知道她的積極和誠懇。

民進黨多名市議員送上提神飲料給黃捷、李柏毅，並高喊凍蒜！（記者許麗娟攝）

民進黨多名市議員送上提神飲料給黃捷、李柏毅，並高喊凍蒜！（記者許麗娟攝）

黃捷獲民進黨正式提名參選高雄市第6選區立委，首日拜票黨內多名市議員現身加油打氣。（記者許麗娟攝）

黃捷獲民進黨正式提名參選高雄市第6選區立委，首日拜票黨內多名市議員現身加油打氣。（記者許麗娟攝）

黃捷一早在五福路與中山路站路口拜票，不少民眾也熱情回應。（記者許麗娟攝）

黃捷一早在五福路與中山路站路口拜票，不少民眾也熱情回應。（記者許麗娟攝）

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