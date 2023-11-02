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侯辦推第二波競選小物 「鐵腕」碗筷、「侯你平安」平安符亮相

「侯你平安」安居樂業平安符。（侯辦提供）

「侯你平安」安居樂業平安符。（侯辦提供）

2023/11/02 11:52

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今推出第二波捐款小物，延續簡約、俐落及實用設計，與竹林山觀音寺合作推出「侯你平安」皮革平安符袋及「侯侯大漢」寶寶平安符套，另還有取自「鐵腕」諧音的不鏽鋼鐵碗餐具組，讓支持者在日常中能輕鬆支持侯友宜。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，首批捐款小物佳評如潮，各款式落肩圓領上衣、棒球帽、老帽已快全數兌換完畢，為回饋支持者們的熱情捐款及兌換，今日推出第二波限量捐款小物。

李利貞續指，侯友宜擔任新北市長時間，鐵腕整治五股垃圾山，因此推出取自「鐵腕」諧音的不鏽鋼鐵碗餐具組，訴求讓台灣更好，就要依靠鐵漢的鐵腕；「安居樂業」是侯友宜本次競選的核心訴求，因此與竹林山觀音寺合作推出「侯你平安」皮革平安符袋及「侯侯大漢」寶寶平安符套，以完成過香爐儀式好運小物，祈求安居樂業。

除上述小物，侯友宜競選辦公室還推出「2024安居樂業洗手串」、「2024 By the people威士忌杯」及「2024台灣再出發手機掛繩夾片組」等可用於生活中的實用小物，讓選舉融入生活，以行動支持侯友宜的同時還能滿足生活所需。

侯辦表示，即日起，曾以「線上捐款」方式支持侯友宜，並通過捐款資格審查的捐款者，便可於小物兌換網頁憑身分證字號及捐款單號兌換第二波捐款小物。

侯友宜競選辦公室推出第二波競選小物「鐵腕」碗筷。（侯辦提供）

侯友宜競選辦公室推出第二波競選小物「鐵腕」碗筷。（侯辦提供）

侯辦推出第二波競選小物。（侯辦提供）

侯辦推出第二波競選小物。（侯辦提供）

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