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首頁　>　政治

藍白若合影響中和「三腳督」？ 吳崢：不管對手幾組都全力以赴

民進黨中和選區立委參選人吳崢，針對藍白合傳言表示，不管對手有幾組，都會全力以赴。（記者翁聿煌攝）

民進黨中和選區立委參選人吳崢，針對藍白合傳言表示，不管對手有幾組，都會全力以赴。（記者翁聿煌攝）

2023/11/01 09:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕「藍白合」在雙方重要人士積極運作中，新北市中和選區的參選人有國民黨的張智倫、民眾黨的邱臣遠和民進黨的吳崢，外界關心若是藍白立委合作席次極大化，對中和「三腳督」選情影響，吳崢認為，政治的合作應基於理念與國政願景，然而國民黨與民眾黨近日提出的立委合作，卻看不出任何對台灣進步發展有利的方向，形同政治分贓、職位分贓。

吳崢表示，參選以來，除了每天6點開始勤跑基層，行程長達超過15小時之外，也持續揭發國民黨、民眾黨的違法爭議，提升曝光度與監督能力。

吳崢說，31日媒體報導中和選情藍綠差距在10%內，視為激戰區，他表示根據團隊自己內部的數據，差距其實更小，但面對國民黨對手是政治與建商的地方世家，長期透過在中和圈地炒地獲得利益，再投入大量資源地方綁樁，因此選情雖然逐漸拉近，仍然是非常艱困的選區，會全心全力投入最後衝刺，希望團結所有力量，務必守下這次外界認為是關鍵性指標的中和選區。

至於另一位對手邱臣遠，吳崢表示，確實到了選戰最後兩個多月，仍極少看到邱臣遠在地方走動，超過一半的民眾甚至不知道中和是「三腳督」，在傳出藍白立委合作消息後，地方上確實有許多關於誰選誰退的傳聞，但未經證實所以不予置評，無論最後對手有幾組，都會全力以赴，以勝選、守住中和席次為唯一目標。

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