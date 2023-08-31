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蔣萬安赴雙城論壇、夏立言見宋濤 學者吳瑟致：KMT在鞏固國共關係

台北市長蔣萬安出席上海雙城論壇，與上海市長龔正自拍合影。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安出席上海雙城論壇，與上海市長龔正自拍合影。（台北市政府提供）

2023/08/31 19:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長蔣萬安率團出席上海雙城論壇，國民黨副主席夏立言同一時間也在中國訪問，昨日更與國台辦主任宋濤見面。夏談及，當前兩岸關係形勢嚴峻，國民黨願在「堅持九二共識」、「反對台獨」既有政治基礎上，持續加強交流合作，推動兩岸關係和平發展；對此，學者吳瑟致指出，蔣萬安在累積政治能量，國民黨在鞏固國共關係，維持在兩岸關係的話語權及影響力。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致今日受訪表示，蔣萬安赴中參與雙城論壇，可以在藍營中提高自身地位，為個人與中國之間的網絡關係打下基礎。因為2024總統選舉結果出來，若國民黨總統參選人侯友宜沒有當選，該黨將有一段時間會出現「兵荒馬亂」，擔任首都市長的蔣萬安是藍營政治明星，屆時可能是共主的指標人物。

吳瑟致分析，對國民黨人來說，需要維護與中國之間的關係，目前夏立言就扮演重要的角色。夏立言頻繁赴中不是所謂維持兩岸交流而已，更重要的是鞏固國共關係，維持國民黨在兩岸關係的話語權及影響力。

吳瑟致談及，蔣萬安在這次雙城論壇中，沒有比較創新或對兩岸關係有代表性的論述，主要原因在於就任市長不到1年，未來還要爭取連任。蔣的著眼點是2026年連任台北市長，現在能進一步接觸到兩岸議題，當然不會錯過，這也是累積政治能量的機會，更可藉此擴展個人的兩岸網絡關係。

他舉例，柯文哲也是從雙城論壇積極挖掘屬於個人的兩岸網路關係，並提出「兩岸一家親」當成基調，進而累積政治能量。蔣萬安親自參加雙城論壇，不令人意外，因為國民黨2024總統大選再度敗選機率很高，藍營政治人物一定會鋪陳未來的政治發展，參加雙城論壇對蔣萬安來說，當然是不能錯過、非常重要的安排。

國民黨副主席夏立言再度訪中，與中國國台辦主任夏立言見面。（取自國台辦官網）

國民黨副主席夏立言再度訪中，與中國國台辦主任夏立言見面。（取自國台辦官網）

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