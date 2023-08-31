隨蔣萬安會上海台商 議長戴錫欽批台北有人見縫插針

北市議會議長戴錫欽說，蔣萬安此行不容易，但有人在台北見縫插針。（記者何玉華攝）

2023/08/31 16:26

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（31）天在上海與台商座談，簡單致歡迎詞後，閉門與台商交換意見。據了解，與會的台北市議會議長戴錫欽在會中致詞，呼應蔣萬安所說，這趟成行並沒有大家想像的容易，台北有些人見縫插針批評，蔣萬安是頂著壓力到上海的，要台商多給他支持鼓勵。

戴錫欽在台商午宴致詞時說，兩岸交流才是真道理，但在台北有些人見縫插針，提出批評，蔣萬安這次是頂著壓力來，大家要多給他支持鼓勵。

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他說，這次上海行，有13名議員隨團出訪，史無前例，而且還是在人數控管的前提下，很多議員向隅。希望市府未來能夠多爭取名額，讓所有想來的議員都能來，到時候誰是主流民意，就會非常清楚。

蔣萬安在與台商會面前先接受媒體訪問，中媒問到，台北與上海還有哪些開發合作的潛力？蔣萬安說，他對上海印象最深刻的有2點，一個是非常重視生態保育、環境永續，另一個是更重視人文、藝術方面，未來兩市可以有更深入的交流合作。

蔣萬安也提到，上海同樣面臨老齡化的問題；上海60歲以上比例大約36％，未來可以一起分享透過什麼樣的服務，例如社區安老等，長照、健康議題可以有更深入的交流。

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