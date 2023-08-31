蔣萬安雙城論壇致詞 議員：對中國文攻武嚇噤聲

台北市長蔣萬安昨在雙城論壇的致詞內容，同行議員給予高評價；圖為參觀上海城市規劃展示館與上海台辦主任鍾曉敏等人合影。（特派記者何玉華攝）

2023/08/31 05:30

林延鳳：形同替中方政治訴求背書 坐實「被吃豆腐」疑慮

〔記者楊心慧、特派記者何玉華／綜合報導〕台北市長蔣萬安昨在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為主題發表演講，民進黨台北市議員林延鳳批評，蔣萬安此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，費用達二六七萬元，卻空有陣仗、僅講好聽話，對「文攻」統戰言論不敢駁斥，對「武嚇」共機繞台噤若寒蟬；不過無黨籍議員陳政忠、國民黨議員張斯綱則給予高度評價，認為充分表達兩城市的互動，對促進兩岸的穩定與和平是正面功能。

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國民黨議員肯定 稱有助兩岸和平

林延鳳調閱資料發現，蔣此次「上海之行」是秘書處主辦雙城論壇花費最高的一次，柯文哲花最多的是二○一九年二三一萬元，這次是出團人數最多的一次，卻空有陣仗、僅講好聽的話，對「文攻」統戰言論不敢駁斥，對「武嚇」共機繞台噤若寒蟬，坐實「被中國吃豆腐」。

林延鳳批評，上海市長龔正在蔣萬安面前說「兩岸中國人」，或高談中國早在二○二一年「十四五規劃」設下一個中國框架的兩岸融合發展時，蔣作為首都市長毫無反制，只敢談和平，更像是為對方的政治訴求具體背書，成為宣傳樣板，坐實「被中國吃豆腐」的顧慮。

針對議員批評，市府發言人殷瑋表示，對市府來說重點是透過實質的對話，促進市政交流，過程中也秉持市府一貫的原則，或許也可以關心如何透過蝦仁飯與珍奶，促進兩岸實質對話。

議員陳政忠表示，蔣萬安以「雙城好、兩岸好」為主題的致詞，充分表達台北市與上海市雙城的互動，建立良好的溝通，對促進兩岸的穩定與和平是正面功能，在兩岸關係緊張局勢的當下，更具積極意義，認為論述層次分明、主題明確，整體表現相較於歷屆市長而言最為突出。

張斯綱認為，講稿內容從人的觀點出發，不僅談數字或過去的歷史，讓人感受到很有溫度，而不只是檯面上的交流活動，給予高度評價「九十分」。

昨天也傳出國民黨台北市黨部九月應上海市委和上海市台辦的邀請，將赴上海訪問，預計在九月十二日出訪四天，台北市黨部主委黃呂錦茹證實，原本安排七月前往，但她行前確診只好延期，這是黨對黨的邀請，並非官式訪問，雙方將舉行座談交流。

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