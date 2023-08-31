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上海體驗共享單車 蔣萬安指台北市可借鏡

台北市長蔣萬安在黃浦江畔體驗當地共享單車，認為北市可借鏡減少對行人干擾的做法。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安在黃浦江畔體驗當地共享單車，認為北市可借鏡減少對行人干擾的做法。（記者何玉華攝）

2023/08/31 10:38

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（31）天展開最後一天上海行程，一早到黃埔江畔與台灣青年體驗上海的共享單車，對自行車道旁還有專用跑道，印象深刻，提到未來要請交通局多加研議，減少對行人的干擾。

蔣萬安一早與台青從住宿的飯店步行到黃埔江畔的浦東美術館，體驗當地的無樁式共享單車；不過在使用支付寶掃碼啟用時，因手機尚未通過驗證，無法使用，一旁的工作人員緊急上前掃碼，協助取車。

蔣萬安認為，手機掃一下Q rcode就可以把車騎走，很方便，也固定的停在一定區域，而台北的YouBike還有樁柱，他認為，每個城市有不同的規劃考量，台北也是可以參考看看。

蔣萬安與台青大約騎了600公尺後，回到原處，他說，自行車道很平穩、舒適，有考慮到安全問題，而且在黃浦江畔，風景不錯。另外，一旁還有跑步的專用道，未來可以請交通局研擬，減少自行車對行人的干擾。

據上海人員指出，過去共享單車隨意停車，曾造成市容困擾，現在如果沒有依照規定停放在可停放的區域，就會持續收費；在計費方式上，前15分鐘1.5元，超過每15分鐘加收1元。

台北市長蔣萬安在黃浦江畔體驗當地共享單車，認為北市可借鏡減少對行人干擾的做法。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安在黃浦江畔體驗當地共享單車，認為北市可借鏡減少對行人干擾的做法。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安體驗共享單車，在掃碼取車時，因為App尚未通過驗證，稍稍延遲。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安體驗共享單車，在掃碼取車時，因為App尚未通過驗證，稍稍延遲。（記者何玉華攝）

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