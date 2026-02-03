「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？蔣萬安春聯掀戰火 胡采蘋曝：真正地雷在這

蔣萬安與徐弘庭合送的春聯寫著「馬踏飛燕」，引人聯想。（擷取自「Emmy追劇時間」臉書）

農曆新年即將到來，政治人物陸續發送春聯迎新春。不過台北市長蔣萬安與市議員徐弘庭合送的春聯寫著「馬踏飛燕」，讓人聯想是不是暗示蔣萬安踩盧秀燕，引起網友熱議。對此，財經網紅胡采蘋點出，這幅春聯最大的問題不是「馬踏飛燕」，而是作者方文山的落款。

台北市長蔣萬安與台北市議員徐弘庭合送的春聯寫著「馬踏飛燕迎新歲 千里之行運騰飛」，其中的「馬踏飛燕」讓網友產生許多聯想。胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，「那個，希望還沒送印，其實這幅字的問題還不是踏平飛燕是不是暗示蔣萬安踩盧秀燕，最大的問題其實是作者落款，應該要落在左下方，稱為『下款』」。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋指出，通常書法的右上角是「上款」，主要是寫你這幅作品是要送給誰，例如， 「欸米 清鑒」、「欸米 賜正」，意思是「欸米君你幫我看看喔」，也可以「欸米 惠存」，表示「欸米君請收好喔」。

胡采蘋再指，既然是這幅字的作者，應該是落款在左下角，由於是代蔣萬安、徐弘庭手書，主人家為正，書作者為副才對。最好是用行書或草書，在蔣萬安徐弘庭的楷書旁邊，用一排字體較小的行草，寫上書法作者，作為落款，才不會喧賓奪主，也能揭示作者。

她吐槽，「本欸米長這麼大，見過的書法沒有上萬也有大幾千，還沒見過作者本人落款在上款的，必然是本人孤陋寡聞吧」。

胡采蘋猜測，她在想這個右上角的「方文山書」是不是受到故宮正在展覽的快雪時晴帖影響，因為快雪時晴帖的第一行是「晉王右軍書」，但那是乾隆爺的題簽，是弘曆哥加的亂七八糟的題字，表示是王羲之書法。

她說，而快雪時晴帖尾端的山陰張侯也不是落款，而是唐代臨摹王羲之字的人，把信封上的字也拿出來練習，寫在一張紙上，所以故宮的快雪時晴帖是一個後世練習的書法，不是書信正文。真正揭露身分的是帖文一開始的「羲之頓首」跟最後的「王羲之頓首」。

胡采蘋大酸，「所以看起來讀很多文言文的人也不一定瞭解中國文化，不要再相信那套不文明的說法啦（我看了這落款頭好痛）。反而是讀了很多文言文，真正瞭解中國文化、熟悉中國歷史的人，一大堆人很反對兩岸統一欸。假貨這麼多還是you can you up 你先上就好」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「他應該是當成直信封在寫吧」、「馬字還選了少『一點』的字體，是表示馬失前蹄嗎？」、「這時候中華文化就不重要了」、「四邊包繩不打洞續集」、「這個在皇帝時代就可以搞文字獄了」、「蔣萬安是1978年出生，生肖屬馬，這幅春聯的意思不言而喻了」、「我木柵人，我前幾天已在里辦公室看到印好的」、「其實長輩們不一定知道方文山是誰，但有寫書法的長輩們一定覺得這個四不像」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法