中共規定「國家工作人員、軍人不能放棄國籍」 網炸鍋：李貞秀匪諜

台灣民眾黨6名新任立委3日在立法院宣示就職，中配李貞秀的國籍認定問題成為外界爭點，她受訪時表示自己只持有中華民國護照。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3）日宣誓就職時一度脫口稱：「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤，更秀出交通票紀錄證明她曾親赴對岸放棄國籍未果。對此，粉專「Mr.柯學先生」表示，根據中國國籍法規定，只有國家工作人員和軍人不能退出中國國籍。

民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，卻仍具有中國國籍。她今天受訪時一度脫口稱「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤，並強調自己出生至今未持有中國護照，只有中華民國護照。

粉專「Mr.柯學先生」在臉書PO文表示，根據中國國籍法規定，只有國家工作人員和軍人不能退出中國國籍，並在貼文中懷疑「是我想的那樣嗎？」網友看到貼文後紛紛留言「不守法就不要進立法院」、「匪諜啦！」、「所以結論很明顯嘛，李貞秀，就是中國在台工作者。憑什麼擔任公職？連選里長都不夠資格。」、「為什麼民眾黨不用遵守台灣法律？」、「可能是間諜」。

