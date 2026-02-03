為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共規定「國家工作人員、軍人不能放棄國籍」 網炸鍋：李貞秀匪諜

    2026/02/03 17:04 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨6名新任立委3日在立法院宣示就職，中配李貞秀的國籍認定問題成為外界爭點，她受訪時表示自己只持有中華民國護照。（記者廖振輝攝）

    台灣民眾黨6名新任立委3日在立法院宣示就職，中配李貞秀的國籍認定問題成為外界爭點，她受訪時表示自己只持有中華民國護照。（記者廖振輝攝）

    民眾黨不分區立委李貞秀今（3）日宣誓就職時一度脫口稱：「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤，更秀出交通票紀錄證明她曾親赴對岸放棄國籍未果。對此，粉專「Mr.柯學先生」表示，根據中國國籍法規定，只有國家工作人員和軍人不能退出中國國籍。

    民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，卻仍具有中國國籍。她今天受訪時一度脫口稱「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後又改口說是口誤，並強調自己出生至今未持有中國護照，只有中華民國護照。

    粉專「Mr.柯學先生」在臉書PO文表示，根據中國國籍法規定，只有國家工作人員和軍人不能退出中國國籍，並在貼文中懷疑「是我想的那樣嗎？」網友看到貼文後紛紛留言「不守法就不要進立法院」、「匪諜啦！」、「所以結論很明顯嘛，李貞秀，就是中國在台工作者。憑什麼擔任公職？連選里長都不夠資格。」、「為什麼民眾黨不用遵守台灣法律？」、「可能是間諜」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播