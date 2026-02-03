「鏡頭君」遭扭頭！東管處扮柯南：被當「抓猴神器」

從「鏡頭君」瞄準方向可見，主要拍攝景色，卻遭民眾刻意扭彎。（民眾提供）

行為人唯一入鏡的就是鞋子。（翻攝自東管處即時影像）

東海岸國家公園管理處設置用來拍攝即時美景的鏡頭「鏡頭君」又被人扭彎，自從東管處將其擬人化之後，「鏡頭君」名號也日漸打響，以往已常有獼猴破壞，出名後，東管處私下稱，懷疑民眾「帶了不該帶的人」或不想被拍到也跟著扭鏡頭。據東管處私下的推測，「鏡頭君」被當成「狗仔」或「抓猴神器」才遭此劫。

拍到行為人一雙鞋

東管處表示，1日下午4時39分錄下加路蘭景區的即時影像鏡頭遭人為轉動，且畫面清楚拍下干擾者腳步特徵。這隻「鏡頭君」本是對準附近著名的都蘭山與海岸美景。

但從存檔影片可見，當事人明顯有意避開鏡頭，最後將鏡頭扭動朝地面拍攝，最後只拍到行為人的一雙鞋。2日東管處則在YouTube發文嚴正警告「請勿擅自轉動即時影像鏡頭」。

警方表示，事發後有主動詢問東管處是否要報案，對方婉拒。東管處表示，行為人較適用法規為「發展觀光條例」第62條，得處行為人新台幣50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用。但鏡頭經工作人員調整後已恢復，因此不算有被破壞。

「我們可以接受真猴」

歷來「鏡頭君」都「站」在明顯可見的高處又屢遭「扭頭」，東管處人員私下表示，從部分可追溯到的資料顯示，有民眾稱自己就是不想被拍到、上網，單純維護個人形象，有民眾則是攜伴，疑似「帶了不該帶的人」又不想出現在網路上才有此行為。

歷來破壞最多者其實是真猴，不少畫面都是出現猴子尾巴或手、腳掌，最後鏡頭歪一邊仍可見牠大搖大擺離去，於此，東管處雖覺得很困擾但能接受，畫面意外也成了觀眾笑點，至於「抓猴」，東管處人員私下表示，「我們可以接受真猴」、「沒有人看得出來！而且，只要別盯著它看就沒事」，強調鏡頭主要瞄準美景，遊客並非主要攝影對象，呼籲不再破壞。

之前行為猴毫不避嫌，事後大搖大擺離去。（資料畫面，翻攝自東管處即時影像）

之前行為猴毫不避嫌，事後大搖大擺離去。（資料畫面，翻攝自東管處即時影像）

從「鏡頭君」瞄準方向可見，主要拍攝景色，卻遭民眾刻意扭彎。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法