為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「鏡頭君」遭扭頭！東管處扮柯南：被當「抓猴神器」

    2026/02/03 17:56 記者劉人瑋／台東報導
    從「鏡頭君」瞄準方向可見，主要拍攝景色，卻遭民眾刻意扭彎。（民眾提供）

    從「鏡頭君」瞄準方向可見，主要拍攝景色，卻遭民眾刻意扭彎。（民眾提供）

    行為人唯一入鏡的就是鞋子。（翻攝自東管處即時影像）

    行為人唯一入鏡的就是鞋子。（翻攝自東管處即時影像）

    東海岸國家公園管理處設置用來拍攝即時美景的鏡頭「鏡頭君」又被人扭彎，自從東管處將其擬人化之後，「鏡頭君」名號也日漸打響，以往已常有獼猴破壞，出名後，東管處私下稱，懷疑民眾「帶了不該帶的人」或不想被拍到也跟著扭鏡頭。據東管處私下的推測，「鏡頭君」被當成「狗仔」或「抓猴神器」才遭此劫。

    拍到行為人一雙鞋

    東管處表示，1日下午4時39分錄下加路蘭景區的即時影像鏡頭遭人為轉動，且畫面清楚拍下干擾者腳步特徵。這隻「鏡頭君」本是對準附近著名的都蘭山與海岸美景。

    但從存檔影片可見，當事人明顯有意避開鏡頭，最後將鏡頭扭動朝地面拍攝，最後只拍到行為人的一雙鞋。2日東管處則在YouTube發文嚴正警告「請勿擅自轉動即時影像鏡頭」。

    警方表示，事發後有主動詢問東管處是否要報案，對方婉拒。東管處表示，行為人較適用法規為「發展觀光條例」第62條，得處行為人新台幣50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用。但鏡頭經工作人員調整後已恢復，因此不算有被破壞。

    「我們可以接受真猴」

    歷來「鏡頭君」都「站」在明顯可見的高處又屢遭「扭頭」，東管處人員私下表示，從部分可追溯到的資料顯示，有民眾稱自己就是不想被拍到、上網，單純維護個人形象，有民眾則是攜伴，疑似「帶了不該帶的人」又不想出現在網路上才有此行為。

    歷來破壞最多者其實是真猴，不少畫面都是出現猴子尾巴或手、腳掌，最後鏡頭歪一邊仍可見牠大搖大擺離去，於此，東管處雖覺得很困擾但能接受，畫面意外也成了觀眾笑點，至於「抓猴」，東管處人員私下表示，「我們可以接受真猴」、「沒有人看得出來！而且，只要別盯著它看就沒事」，強調鏡頭主要瞄準美景，遊客並非主要攝影對象，呼籲不再破壞。

    之前行為猴毫不避嫌，事後大搖大擺離去。（資料畫面，翻攝自東管處即時影像）

    之前行為猴毫不避嫌，事後大搖大擺離去。（資料畫面，翻攝自東管處即時影像）

    之前行為猴毫不避嫌，事後大搖大擺離去。（資料畫面，翻攝自東管處即時影像）

    之前行為猴毫不避嫌，事後大搖大擺離去。（資料畫面，翻攝自東管處即時影像）

    從「鏡頭君」瞄準方向可見，主要拍攝景色，卻遭民眾刻意扭彎。（民眾提供）

    從「鏡頭君」瞄準方向可見，主要拍攝景色，卻遭民眾刻意扭彎。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播