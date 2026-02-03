川普放話後態度急轉彎 伊朗求和曝核設施慘況

川普（右）放話警告「否則會有壞事發生」後，伊朗總統裴澤斯基安（左）態度出現戲劇性轉折。（歐新社/ 本報合成）

就在美國總統川普語帶威脅警告「否則會有壞事發生」之際，伊朗對美態度出現戲劇性轉折。總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週二（3日）正式下令外交部，尋求與華府進行「公平談判」。這是德黑蘭當局在經歷美以聯手轟炸核設施及國內動亂後，首度釋出明確妥協訊號，顯示連最高領袖哈米尼也不得不低頭。

《美聯社》報導，裴澤斯基安透過社群平台X表示，此決定是回應友邦建議。然而談判背景極其險惡，川普政府已將「核計畫」列為核心，並在去年「12日戰爭」中轟炸伊朗三處核設施。如今伊朗在制裁與軍事重創的雙重壓力下，只能透過談判尋求喘息。

官員驚爆：濃縮鈾埋在廢墟下「很危險」

針對是否交出濃縮鈾，哈米尼高級顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）受訪時意外透露慘況。他坦言：「濃縮鈾數量目前不明，因為部分庫存被埋在廢墟之下，目前沒有提取計畫，因為那樣做極度危險。」這番話側面證實美以聯軍當時的打擊力度，已對伊朗核能力造成毀滅性破壞。

面對伊朗求和，川普在白宮維持一貫的「交易藝術」風格。他週一正告記者：「我們正在跟伊朗談，若能成很好；如果不能，大概會有壞事發生（probably bad things would happen）。」至於何謂「壞事」，他拒絕詳述。

據悉，以色列要求伊朗「完全移除濃縮鈾」並停止製造飛彈，但伊朗目前仍拒絕，強調談判只能聚焦核議題，且初期將透過土耳其進行間接對話。

華府鷹派則充滿疑慮。前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）直言，只要哈米尼在位，雙方達成協議是「無法想像的」。

報導引述外界解讀，龐皮歐的悲觀預測反映了華府鷹派的主流立場。在以色列堅持「完全移除濃縮鈾」的底線下，這場談判實質上已成為德黑蘭在「全面棄核」與「承受更多壞事」之間的生存抉擇。

圖為當時遭鎖定攻擊的福爾多（Fordo）核設施2025年6月14日空拍畫面。（法新社資料照）

