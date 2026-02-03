俄軍發射極音速飛彈+400架無人機 擊中基輔二戰地標

基輔著名地標「祖國之母」巨型雕像（圖）建於蘇聯時期，原為紀念二戰對抗納粹的歷史。（美聯社資料照）

就在美國前總統川普介入調停、要求俄羅斯暫停攻擊的一週後，基輔的寧靜在期限結束瞬間被打破。俄軍於3日凌晨對烏克蘭發動了今年以來最大規模的空襲。在零下20度的酷寒中，俄軍狂射超過500枚飛彈與無人機，不僅癱瘓能源設施，甚至連基輔著名的二戰地標「祖國之母」紀念碑也遭波及。

根據《彭博》揭露的內幕，川普日前曾要求俄羅斯總統普廷暫停攻擊基輔一週，作為重啟和平談判的善意，普廷當時同意停火至2月1日。然而，期限一過，俄軍隨即發動毀滅性打擊。這場攻擊發生在美、俄、烏三方代表即將於4日在阿拉伯聯合大公國重啟談判的前夕，外界解讀，普廷意在談判桌前展現強硬姿態，向西方與川普傳遞明確的政治訊號。

針對這波攻擊規模，烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》引述空軍數據指出，俄軍在2日至3日夜間共發射了521個空中目標，包括「鋯石」（Zirkon）極音速飛彈、「伊斯坎德」（Iskander）彈道飛彈及超過400架的自殺無人機。

烏克蘭防空系統雖然攔截了其中450個目標（含38枚飛彈與412架無人機），但仍有27處地點遭擊中。主要打擊範圍涵蓋基輔、哈爾科夫、第聶伯羅）與敖德薩。

二戰「反法西斯」地標遭炸 烏諷：極度諷刺

除了軍事與能源設施，俄軍的飛彈也擊中了基輔極具象徵意義的建築。《法新社》報導，烏克蘭文化部證實，建於蘇聯時期、象徵對抗納粹德國的「祖國之母」（Motherland monument）紀念碑在空襲中受損。

烏克蘭文化部長貝雷日娜（Tetyana Berezhna）在社群媒體上痛批此舉「既具象徵性又憤世嫉俗」。她指出，俄羅斯作為侵略國，竟攻擊紀念「20世紀反抗侵略鬥爭」的場所，無疑是在21世紀重演當年的戰爭罪行。

攻擊造成的民生衝擊在嚴冬下倍顯嚴峻。《彭博》指出，目前烏克蘭多地氣溫已降至攝氏零下20度。空襲導致基輔東部兩區緊急斷電斷暖，哈爾科夫至少820棟建築物失去供暖，敖德薩地區更有5萬人陷入黑暗。

烏克蘭官員視察「祖國之母」紀念園區的受損情形。儘管巨型雕像主體屹立未倒，但俄軍空襲的強大衝擊波仍震碎了底座建築的大片玻璃，滿地碎片與牆上的二戰紀念銘文形成強烈對比，景象一片狼藉。（翻攝自 Tetyana Berezhna 臉書）

基輔一棟高層公寓週二凌晨遭俄軍擊中，頂樓陷入火海，救援人員在低溫中緊急灌救。（美聯社）

