警察正在查他還敢犯案！挪威王儲妃長子今受審 否認強暴4女

挪威王儲妃長子柏格荷伊比（圖）週二正式出庭受審，面對強暴與家暴等38項指控，他在庭上否認犯罪。圖為他上月19日前往律師事務所商討案情時的畫面，一身街頭裝扮與傳統王室形象格格不入。（路透）

挪威王室的世紀醜聞3日在奧斯陸地方法院正式開庭。王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）在38項重罪指控下現身。面對4項趁機強暴、勒頸家暴等指控，他在庭上全程面無表情，僅在被要求答辯時低聲嘟囔了一句「不認罪」。

檢方在開庭陳述中揭露了驚人的時間軸，柏格荷伊比被控4起強暴案中，最後一起竟然發生在2024年，也就是警方已經對他展開調查之後。檢察官強調，這名王室成員不會因其身分獲得任何優待，若罪名成立，他將面臨最高16年的監禁。

據《法新社》記者在法庭現場描述，柏格荷伊比裝扮頗為高調，他身穿綠色毛衣搭配綠色褲子，戴著造型誇張的眼鏡與耳環，面對大批記者顯得毫不在意。

雖然他承認了部分較輕微的毒品與傷害罪名，包括2020年運送3.5公斤大麻，但對於最嚴重的強暴指控，也就是趁被害人熟睡或酒醉昏迷時性侵並偷拍，他全盤否認。

掐喉、摔向冰箱 網紅女友淚訴暴行

起訴書中詳列了他對歷任女友的施暴細節。除了此前曝光的網紅前女友豪克蘭（Nora Haukland）遭掐喉、踢打並「摔向冰箱」外，還有另外3名身分保密的受害者。檢方指出，他在2018年至2024年間，多次趁受害女子無力反抗時進行性侵。

就在庭審開始前夕，他1日晚間甚至又因涉嫌持刀威脅與違反限制令再度被捕，隨後被裁定羈押4週。

民調崩盤 王室形象重創

這起醜聞與梅特瑪麗王儲妃捲入艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的雙重打擊，已重創挪威王室聲譽。挪威電視台TV2週二公布的最新民調顯示，超過70%的挪威民眾認為王室聲望已大幅受損。奧斯陸街頭一名受訪民眾威爾森（Philip Wilson）直言：「王宮的公關部門恐怕有很多事要做了。」

